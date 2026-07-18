Qué tiene que hacer Messi en la final para ganarle la Bota de Oro a Mbappé

Leo tiene dos caminos para quedarse con el premio a máximo goleador del Mundial 2026 tras el doblete del crack francés a Inglaterra. Muy difícil, pero no imposible para el GOAT.
Tras el doblete de Kylian Mbappé a Inglaterra en la caída 6 a 4 en un duelo por el tercer puesto, Lionel Messi tiene dos caminos para quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina la tiene complicada para adquirir este premio individual, aunque no es imposible al tratarse del GOAT.
Mbappé llegó a 10 goles con su doblete a Inglaterra y dejó atrás a un Messi que tiene 8 gritos en este Mundial. La estrella de Francia le anotó dos a Senegal, Irak y Suecia, después uno a Paraguay y Marruecos y éste doblete a los ingleses, mientras que Leo le hizo un triplete a Argelia, un doblete a Austria y un tanto a Jordania, Cabo Verde y Egipto.
Para empezar, Messi no se quedará con la Bota de Oro si le hace un doblete a España e iguala a Mbappé debido a los criterios de desempate. El primer criterio son las asistencias durante el certamen y ambos tienen cuatro, por lo que se definirá por el segundo criterio que son los minutos jugados: Mbappé le gana a Messi por haber jugado menos.
¿Y entonces? Hay dos caminos difíciles pero posibles siendo Leo para arrebatarle a Mbappé la Bota de Oro: la más obvia es hacerle tres goles a España para quedar con 11 gritos y la otra es hacer un doblete y dar una asistencia, para ganarle por el primer criterio de desempate ya mencionado.
Cabe recordar que Messi ganó el Balón de Oro de Mundial en Brasil 2014 y Qatar 2022 pero nunca se alzó con la Bota de Oro, estando muy cerca hace cuatro años con sus siete gritos, donde fue solo superado por el propio francés con ocho tantos en ese certamen.
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