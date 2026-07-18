Qué tiene que hacer Messi en la final para ganarle la Bota de Oro a Mbappé

Mbappé llegó a 10 goles con su doblete a Inglaterra y dejó atrás a un Messi que tiene 8 gritos en este Mundial. La estrella de Francia le anotó dos a Senegal, Irak y Suecia, después uno a Paraguay y Marruecos y éste doblete a los ingleses, mientras que Leo le hizo un triplete a Argelia, un doblete a Austria y un tanto a Jordania, Cabo Verde y Egipto.