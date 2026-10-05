El emotivo posteo de Messi sobre su último entrenamiento en la Selección Argentina

El astro rosarino compartió fotos de la práctica con la Albiceleste y dejó un mensaje a corazón abierto: "Momentos especiales que sé que voy a extrañar". Cabe recordar que el 10 tendrá su última función con la celeste y blanca este martes, desde las 20, cuando Argentina se enfrente a Benín en un amistoso en el Monumental.