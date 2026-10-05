El emotivo posteo de Messi sobre su último entrenamiento en la Selección Argentina

Leo realizó una publicación en su cuenta de Instagram con cinco fotos de su última práctica en la Albiceleste: "Momentos especiales que sé que voy a extrañar".
Messi realizó un emotivo posteo en redes sobre su último entrenamiento en la Selección Argentina, llevado a cabo este lunes en el predio de Ezeiza que fue renombrado hace un tiempo con su nombre en un merecido homenaje a su enorme legado.
El astro rosarino compartió fotos de la práctica con la Albiceleste y dejó un mensaje a corazón abierto: "Momentos especiales que sé que voy a extrañar". Cabe recordar que el 10 tendrá su última función con la celeste y blanca este martes, desde las 20, cuando Argentina se enfrente a Benín en un amistoso en el Monumental.
Entre las fotos publicadas por el histórico capitán, se destaca una en la que aparecen todos los jugadores del plantel, los miembros del cuerpo técnico y hasta los empleados del predio y de AFA. Claudio Tapia, quien también es cercano al 10, también dijo presente en la postal.
Ahora, se viene la emotiva última función de Messi en la Selección, disputando los 90 minutos frente a Benín. El estadio estará repleto y será escenario no solamente del partido, sino además de varias sorpresas y artistas invitados, además de contar con la presencia de casi todos los jugadores que, junto al 10, alzaron la Copa del Mundo en Qatar 2022.
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