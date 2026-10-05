Messi entrenó por última vez con la Selección y espera por su gran despedida

Otro de los detalles que marcó la jornada fue la enorme cantidad de cámaras que siguió cada movimiento del capitán. Más de un centenar de cámaras registraron el entrenamiento, conscientes de que no se trataba de una práctica más. Cada pase, cada gesto y cada sonrisa de Messi quedaron registrados en el predio que lleva su nombre, donde también vivió momentos difíciles y celebró algunos de los títulos más importantes de su carrera.

SE DIVIERTE EL CAPITÁN EN SU ÚLTIMO ENTRENAMIENTO CON LA SELECCIÓN https://t.co/vx4iHbHMA4 — TyC Sports (@TyCSports) October 5, 2026

Messi había anunciado su decisión de ponerle punto final a su ciclo con la Selección Argentina a los 39 años, después de una trayectoria que incluyó dos títulos de Copa América, el Mundial 2022, la Finalissima contra Italia y otras dos finales del mundo. Para su despedida también fueron convocados Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, mientras que varios campeones en Qatar estarán presentes como invitados en el Monumental.

De cara al partido, la principal incógnita pasa por el esquema que utilizará Scaloni. Una posibilidad es apostar por una línea de tres centrales para incluir a más campeones del mundo, mientras que otra alternativa es mantener el sistema habitual. En ese caso, Agustín Giay o Giuliano Simeone podrían ocupar el lateral derecho ante las ausencias de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

Este martes, desde las 20, Messi vestirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina ante Benín en el Monumental. Todo indica que el capitán tendrá una despedida a la altura de su historia y que disputará buena parte del encuentro.