Messi entrenó por última vez con la Selección y espera por su gran despedida

Leo realizó su última práctica en el predio de Ezeiza con sus compañeros y quedó listo para sus últimos minutos con la Albiceleste frente a Benín en el Monumental.
Lionel Messi tuvo este lunes su último entrenamiento con la Selección Argentina en el predio de Ezeiza que lleva su nombre. El capitán se prepara para jugar ante Benín, este martes en el Monumental, en una jornada que marcará el cierre de su histórico ciclo con la Albiceleste. La práctica estuvo atravesada por sonrisas, complicidad y la presencia de varios de sus compañeros de siempre.
La actividad comenzó a las 17.30 con una sesión de gimnasio y luego continuó en el campo de juego. Luis Martín estuvo a cargo de la entrada en calor y, posteriormente, Lionel Scaloni tomó las riendas de la práctica. Como ocurrió durante tantos años, Messi volvió a aparecer con la pelota cerca y rodeado de futbolistas con los que construyó una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado.
Durante el entrenamiento hubo ejercicios con pelota, juegos con prendas, risas y cargadas entre los jugadores. Messi se mostró distendido y compartió buena parte de la jornada con Rodrigo De Paul, mientras también estuvo cerca de Enzo Fernández, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Julián Álvarez y Giovani Lo Celso. La escena tuvo la naturalidad de cualquier otra práctica, aunque todos sabían que se trataba de una tarde diferente.
Desde el costado del campo, además, hubo dos invitados especiales para acompañar a Messi en un momento tan particular. Ezequiel "Pocho" Lavezzi, excompañero del rosarino en la Selección, y Cristian "Kily" González, actual entrenador de Messi y Rodrigo De Paul en Inter Miami, se acercaron al predio. Ambos compartieron con Leo distintas etapas de su carrera y estuvieron presentes en sus últimas horas con la camiseta argentina.
Otro de los detalles que marcó la jornada fue la enorme cantidad de cámaras que siguió cada movimiento del capitán. Más de un centenar de cámaras registraron el entrenamiento, conscientes de que no se trataba de una práctica más. Cada pase, cada gesto y cada sonrisa de Messi quedaron registrados en el predio que lleva su nombre, donde también vivió momentos difíciles y celebró algunos de los títulos más importantes de su carrera.
Messi había anunciado su decisión de ponerle punto final a su ciclo con la Selección Argentina a los 39 años, después de una trayectoria que incluyó dos títulos de Copa América, el Mundial 2022, la Finalissima contra Italia y otras dos finales del mundo. Para su despedida también fueron convocados Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, mientras que varios campeones en Qatar estarán presentes como invitados en el Monumental.
De cara al partido, la principal incógnita pasa por el esquema que utilizará Scaloni. Una posibilidad es apostar por una línea de tres centrales para incluir a más campeones del mundo, mientras que otra alternativa es mantener el sistema habitual. En ese caso, Agustín Giay o Giuliano Simeone podrían ocupar el lateral derecho ante las ausencias de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.
Este martes, desde las 20, Messi vestirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina ante Benín en el Monumental. Todo indica que el capitán tendrá una despedida a la altura de su historia y que disputará buena parte del encuentro.
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