Eduardo Coudet acordó dirigir a River y será el reemplazante de Marcelo Gallardo

La negociación se aceleró tras un encuentro virtual entre el presidente Stefano Di Carlo, el mánager Enzo Francescoli, el propio Coudet y su representante. En esa reunión se avanzó sobre los términos contractuales y se terminó de encaminar su desembarco en Núñez.

El nombre de Coudet había surgido como principal alternativa apenas horas después de que Gallardo confirmara su salida a través de un video en los canales oficiales del club. Desde entonces, la dirigencia trabajó en silencio mientras públicamente se evitaban confirmaciones.

El contacto formal se produjo luego de que Di Carlo se comunicara con Christian Bragarnik para interiorizarse sobre la situación contractual del entrenador en España. A partir de ese diálogo se abrió una instancia de negociación que en los últimos días quedó prácticamente sellada.

Puertas adentro, la dirigencia ya había evaluado su perfil en una reunión en la que participaron Francescoli y otros referentes del área deportiva. Coudet fue considerado un candidato natural por su experiencia, su estilo, sus buenos pasos por Racing y Rosario Central, y claramente por haber sido ex jugador del millonario donde ganó 5 títulos.

Eduardo Coudet con los colores de River en un partido frente a Estudiantes de La Plata.

El paso siguiente será su desvinculación formal del Alavés. El contrato del técnico se extiende hasta junio de 2026 y el club español se encuentra en plena competencia por la permanencia en LaLiga, por lo que la salida implicaría una rescisión anticipada que podría incluir un resarcimiento económico.

Desde España, las autoridades del Alavés habían manifestado no tener notificación oficial en los primeros días de las versiones. Sin embargo, con el acuerdo ya encaminado, la definición depende exclusivamente de la resolución administrativa de su salida. Si no surgen imprevistos, Coudet viajará entre martes y miércoles a Buenos Aires para rubricar su contrato y asumir formalmente como sucesor de Gallardo.