El equipo de Defensa y Justicia para la final ante Estudiantes

Luego de terminar sexto en la Liga Profesional y décimo segundo en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, y de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado con Liga de Quito, Defensa puede coronar un año irregular con un campeonato.

Con el agregado de que ganar la Copa Argentina le daría además un pasaje a la Copa Libertadores 2024 -de todos modos, está clasificado a la Copa Sudamericana- por tercera vez en su historia, y también un lugar en la Supercopa Argentina ante River -campeón de la Liga Profesional- para ir por otra estrella.

En su camino a la final, el equipo de Florencio Varela eliminó a Ituzaingó, Centro Español, Estudiantes de Río Cuarto, Chaco For Ever y San Lorenzo.

649e1eaca418e_450.jpg 'Uvita' Fernández, la carta ganadora de Defensa y Justicia.

"Este club va camino a ser una gran institución si es que no se confunden. Las cosas que pasan no son casualidad. No es suerte, yo creo que se está buscando la suerte. Hay orden desde los dirigentes hasta el último empleado y eso hace que las cosas pasen porque está todo bien", dijo el arquero Enrique Bologna en diálogo con el canal oficial de la Copa Argentina.

A su vez, el goleador Nicolás 'Uvita' Fernández, expresó: "Hubo una notoria evolución, tanto en lo colectivo como en lo personal, desde que comenzamos el año. Por eso competimos en cada frente. Es un momento muy lindo en mi carrera, voy a pelear por un torneo nacional, es un logro que nunca me tocó vivir".

El entrenador Julio Vaccari no tendría dudas en la conformación del 11 que salte a la cancha: Agustín Sant'Anna se mantendría en el lateral derecho, por lo que Nicolás Tripicchio esperaría en el banco. Por su lado, el paraguayo Rodrigo Bogarín iría de arranque.

El probable equipo de Defensa y Justicia para la final de la Copa Argentina

Enrique Bologna; Agustín Sant'Anna, Julián Malatini, Tomás Cardona, Alexis Soto; Gabriel Alanís, Julián López, Santiago Solari; Rodrigo Bogarín, Gastón Togni y Nicolás Fernández. DT Julio Vaccari.