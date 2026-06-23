El estado del Cuti Romero: se realiza estudios en la rodilla y está descartado para la tercera fecha del Mundial 2026

El cuidado preventivo y los trabajos personalizados es una herramienta que Lionel Scaloni deberá mantener durante todo el torneo, teniendo en cuenta el historial de afectados con el que llegó a Estados Unidos. Ahora, volvió la preocupación por el defensor central, que mantiene una molestia en su rodilla derecha producto de un cruce en el duelo de este lunes. Si bien no se trata de una gravedad, la atención es mayor al tratarse de la misma rodilla en la que había sufrido un esguince en el ligamento lateral durante un partido por la Premier League con Tottenham, que lo tuvo varias semanas afuera. y que incluso lo obligó a sumarse al plantel nacional entre algodones.