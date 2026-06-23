El estado del Cuti Romero: se realiza estudios en la rodilla y está descartado para la tercera fecha del Mundial 2026

Después de salir reemplazado en el triunfo ante Austria por un golpe en la misma zona que había sufrido una lesión, el defensor central se someterá a controles para descartar cualquier problema mayor.
La alegría de la Selección Argentina por haber asegurado su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y terminar primera en el Grupo J, hizo a un lado los problemas que aún atormentan al cuerpo técnico: las lesiones. Si bien no se trata de una alarma, Cristian Romero se someterá a estudios médicos por un golpe que sufrió en el triunfo ante Austria, que lo obligó a salir reemplazado.
El cuidado preventivo y los trabajos personalizados es una herramienta que Lionel Scaloni deberá mantener durante todo el torneo, teniendo en cuenta el historial de afectados con el que llegó a Estados Unidos. Ahora, volvió la preocupación por el defensor central, que mantiene una molestia en su rodilla derecha producto de un cruce en el duelo de este lunes. Si bien no se trata de una gravedad, la atención es mayor al tratarse de la misma rodilla en la que había sufrido un esguince en el ligamento lateral durante un partido por la Premier League con Tottenham, que lo tuvo varias semanas afuera. y que incluso lo obligó a sumarse al plantel nacional entre algodones.
Si bien el jugador no quiso salir, debió ceder ante las órdenes de Lionel Scaloni para que no se arriesgara demás, justamente para evitar cualquier resentimiento en la zona que viene de una recuperación reciente. El primer accionar del cuerpo técnico fue aplicarle hielo en la zona, mientras estaba sentado en el banco de suplentes hasta la finalización del encuentro.
La preocupación fue inevitable y las posibilidades de sufrir la baja de uno de los futbolistas más importantes del equipo alarmó a todo el entorno argentino. Por eso, 'Cuti' llevó tranquilidad y habló tras la victoria. "Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo",aclaró con templanza y con un claro conocimiento sobre su estado físico.
Gracias a los seis puntos que sumó la Albiceleste, el boleto en 16avos está asegurado, además de también haber finalizado primera en su grupo tras el triunfo de Argelia por sobre Jordania. Resta la tercera fecha, que será ante el conjunto asiático, ya eliminado de la Copa. Al tratarse de un partido sin compromisos, el cuerpo técnico saltará a la cancha con suplentes para cuidar a los titulares, entre los que se encuentro Romero.
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