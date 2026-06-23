Grupo J del Mundial 2026: Argentina venció a Austria y Argelia eliminó a Jordania

La Scaloneta le ganó 2 a 0 al conjunto europeo con un doblete de Messi, mientras que los africanos consiguieron su primera victoria y dejaron a la selección de Medio Oriente afuera de la Copa.
Argentina, Argelia, Austria y Jordania integran el Grupo J del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
La Albiceleste ya hizo lo suyo en su debut en la defensa por el título: le ganó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, que terminó la noche feliz y emocionado. Por su parte, el resto del grupo también arrancó esta difícil lucha en la primera fase de la copa: Austria se lució y superó por 3-1 a Jordania, en un partido que tuvo goles hasta el último minuto.
En el marco de la segunda jornada, el conjunto nacional volvió a pisar fuerte y venció 2 a 0 a los europeos con otro show de Leo, que se despachó con un doblete para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, dejando atrás al alemán Miroslav Klose. Lo de Medio Oriente no pudieron en esta instancia con los africanos y cayeron por 2-1 para quedar eliminados de la copa con dos derrotas.
Sábado 27 de junio
Argelia vs. Austria — 23:00 hs
Jordania vs. Argentina — 23:00 hs
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