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Grupo J del Mundial 2026: Argentina venció a Austria y Argelia eliminó a Jordania

La Scaloneta le ganó 2 a 0 al conjunto europeo con un doblete de Messi, mientras que los africanos consiguieron su primera victoria y dejaron a la selección de Medio Oriente afuera de la Copa.

Argentina, Argelia, Austria y Jordania integran el Grupo J del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

La Albiceleste ya hizo lo suyo en su debut en la defensa por el título: le ganó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, que terminó la noche feliz y emocionado. Por su parte, el resto del grupo también arrancó esta difícil lucha en la primera fase de la copa: Austria se lució y superó por 3-1 a Jordania, en un partido que tuvo goles hasta el último minuto.

Fecha 1

Argentina 3-0 Argelia

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Austria 3-1 Jordania

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Fecha 2

Argentina 2-0 Austria

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Argelia 2-1 Jordania

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Fecha 3

Sábado 27 de junio

Argelia vs. Austria — 23:00 hs

Jordania vs. Argentina — 23:00 hs

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