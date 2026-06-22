Preocupación en la Selección Argentina: Cuti Romero salió con una molestia ante Austria

El defensor central sintió una molestia en la misma rodilla que había sufrido una lesión previa en Tottenham y fue reemplazado por precaución por Nicolás Otamendi.
Cristian Romero encendió las alarmas en Selección Argentina luego de sentir una molestia en la rodilla derecha durante el inicio del segundo tiempo del partido ante Austria. La situación generó inmediata preocupación en el banco argentino, especialmente por el antecedente reciente de su lesión en la previa del Mundial.
La jugada se produjo a los 10 minutos del complemento, tras un fuerte cruce con Marcel Sabitzer, en el que el defensor quedó sentido y se tomó la zona afectada. Si bien intentó continuar y le indicó al cuerpo técnico que estaba en condiciones de seguir, el cuerpo médico ya había encendido las alarmas.
Finalmente, el entrenador Lionel Scaloni decidió no arriesgarlo y ordenó su reemplazo por Nicolás Otamendi. Tras la sustitución, Romero fue visto con hielo en la rodilla derecha, lo que aumentó la preocupación en el cuerpo técnico argentino. Habrá que ver como evoluciona el sector.
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