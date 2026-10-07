El excombatiente que cantó el himno mostró la bandera de Malvinas e Inglaterra reaccionó

El episodio tuvo además un antecedente directo. Después del triunfo argentino por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, jugadores de la Selección exhibieron una bandera con la misma inscripción sobre el campo de juego, una situación que posteriormente derivó en una sanción económica.

La cuestión incluso llegó al Parlamento británico. El 29 de septiembre, el Gobierno del Reino Unido respondió una consulta parlamentaria sobre aquella bandera, calificó la conducta de integrantes del seleccionado argentino como “desafortunada y decepcionante” y ratificó su posición sobre las islas.

Por la exhibición realizada durante el Mundial la FIFA aplicó una multa de 10.000 dólares relacionada específicamente con el uso de un evento deportivo para una manifestación no deportiva, además de otros 20.000 dólares vinculados con el comportamiento de los espectadores.

La aparición de la bandera durante la despedida de Messi reabrió ahora la discusión en Inglaterra, pero hasta este miércoles por la mañana no existe confirmación oficial de que la FIFA haya iniciado un nuevo procedimiento o dispuesto otra sanción contra la AFA.

La referencia a Malvinas también formó parte de uno de los momentos más emotivos de la noche. Messi se mostró conmovido mientras Santana interpretaba el himno frente al seleccionado argentino, antes del encuentro que terminó con victoria 3-0 ante Benín y marcó el cierre de sus 21 años con la camiseta albiceleste.