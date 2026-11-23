De esta manera, Gimnasia y Newell's debieron definir la clasificación en el tiempo extra. La Lepra se quedó con uno menos por la roja de Jerónimo Russo y el Lobo encontró el 3-2 gracias a un gol en contra de Franco Escobar. Para colmo, el club rosarino se quedó con nueve hombres con la expulsión de Martín Ortega y el local anotó el 4-2 definitivo con un tanto de Matías Melluso.

El resumen del partido