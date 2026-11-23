Tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos, el Lobo se impuso por 4 a 2 a la Lepra en el Bosque en el alargue para avanzar de ronda en el certamen local.
Gimnasia venció a Newell's en tiempo extra en el Bosque y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que se enfrentará al ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia. Tras el 2 a 2 en los 90 minutos, el club platense se impuso 4 a 2 en el alargue para evitar la tanda de los penales.
Gimnasia abrió el marcador a los 18 minutos de juego a través de Nacho Fernández, quien apareció dentro del área y sacó un zurdazo de primera que se clavó contra el palo. Tras el tanto del capitán, Newell's sacó lo mejor y coqueteó con la igualdad hasta el final del primer tiempo pero no la consiguió y el local se fue 1-0 arriba al entretiempo.
Sin embargo, la Lepra consiguió firmar el 1-1 a los 10 minutos del complemento con un tanto de Walter Mazzanti de penal, después de una falta del arquero Harlen Castillo sobre Santiago Solari. El delantero esperó que se mueva el arquero hacia un lado y definió despacito hacía el otro.
Después, Ignacio Miramón sacó una bomba a los 28 minutos de la segunda etapa para poner el 2-1 a favor de Gimnasia en el marcador. Pero, tan solo siete minutos después, Mazzanti volvió a anotar de penal para el 2-2, que se mantuvo hasta el final del encuentro. El centrodelantero definió cruzado arriba y la estirada de Castillo fue en vano.
De esta manera, Gimnasia y Newell's debieron definir la clasificación en el tiempo extra. La Lepra se quedó con uno menos por la roja de Jerónimo Russo y el Lobo encontró el 3-2 gracias a un gol en contra de Franco Escobar. Para colmo, el club rosarino se quedó con nueve hombres con la expulsión de Martín Ortega y el local anotó el 4-2 definitivo con un tanto de Matías Melluso.
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