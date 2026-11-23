Con este resultado, River mantiene su última oportunidad de conseguir un título en 2026 y mejorar su situación de cara a la próxima temporada. Su siguiente compromiso será frente a Instituto, en Córdoba, por los cuartos de final del Clausura. En medio de la exigencia de los hinchas, el mensaje de su capitán dejó en claro el compromiso del plantel para intentar cerrar el año de otra manera.