El General dio un mensaje contundente en sus redes sociales luego de la clasificación del Millonario a los cuartos de final del Torneo Clausura.
River consiguió un triunfo importante frente a Lanús por 3-1 en el Estadio Monumental y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura. Sin embargo, la victoria no alcanza para dejar atrás una temporada marcada por las frustraciones deportivas y los triunfos del eterno rival. En ese contexto, Nicolás Otamendi, capitán del equipo, publicó un contundente mensaje dirigido a los hinchas a través de sus redes sociales.
“Estamos en deuda. Lo sabemos, pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores”, escribió el defensor en una historia de Instagram, acompañada por un video del recibimiento de los simpatizantes en el Monumental. Además, cerró la publicación con una palabra para destacar el acompañamiento del público: “Únicos”.
El mensaje del experimentado central llegó después de un año en el que River quedó lejos de sus principales objetivos. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio sufrió las tempranas eliminaciones en los octavos de final de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, mientras que tampoco consiguió la clasificación a la próxima Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, que quedó en manos de Boca.
Otamendi también tuvo protagonismo dentro de la cancha ante Lanús. El defensor recibió una infracción de Carlos Izquierdoz que derivó en el penal convertido por Thiago Almada para abrir el marcador. Luego, tras el empate de Ramiro Carrera sobre el cierre del primer tiempo, Tobías Andrada y nuevamente Almada marcaron en el complemento para sellar la clasificación del Millonario.
Con este resultado, River mantiene su última oportunidad de conseguir un título en 2026 y mejorar su situación de cara a la próxima temporada. Su siguiente compromiso será frente a Instituto, en Córdoba, por los cuartos de final del Clausura. En medio de la exigencia de los hinchas, el mensaje de su capitán dejó en claro el compromiso del plantel para intentar cerrar el año de otra manera.
comentar