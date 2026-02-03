Elegí al mejor fichaje de este mercado de pases: los cruces de cuartos de final

Santiago Ascacíbar, Ángel Romero, Aníbal Moreno, Kendry Páez, Valentín Carboni, Lucas Robertone, Enzo Pérez y Adolfo Gaich siguen en carrera en el Mundial de Popular.
¿Cuál es el mejor fichaje de este mercado de pases en Primera División? El Mundial de Popular, con 16 candidatos iniciales al título, en donde vos elegís al ganador entró en fase de cuartos de final. Recorda que las votaciones se llevan a cabo todos los días hasta el viernes en las historias de Instagram del medio.
En octavos de final, hubo cruces que fueron parejos y otros ganados por mucho margen. Valentín Carboni (Racing) le ganó por 54% a 46% el clásico a Ignacio Malcorra (Independiente), Santiago Ascacíbar (Boca) arrasó con Jeremías Ledesma (Central) con 90% a 10%, al igual que Aníbal Moreno (River) frente a Franco Vázquez con un 83% sobre 17%.
Kendry Páez (River) despachó a Nacho Fernández (Gimnasia) con un 80% a 20%, Enzo Pérez (Argentinos Juniors) superó a Gabriel Arias (Newell's) con un contundente 73% a 27% y Lucas Robertone (Vélez) le ganó ni más ni menos que a Éver Banega (Defensa y Justicia) con un 64% a 36%.
Por último, los duelos más parejos fueron los siguientes: Ángel Romero (Boca) - Luciano Vietto (San Lorenzo) y Adolfo Gaich (Estudiantes) - Ronaldo Martínez (Talleres) con triunfos por 55% a 45% que se definieron sobre el final a favor de los nuevos delanteros del club azul y oro y el equipo platense.
