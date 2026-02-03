Elegí al mejor fichaje de este mercado de pases: los cruces de cuartos de final

En octavos de final, hubo cruces que fueron parejos y otros ganados por mucho margen. Valentín Carboni (Racing) le ganó por 54% a 46% el clásico a Ignacio Malcorra (Independiente), Santiago Ascacíbar (Boca) arrasó con Jeremías Ledesma (Central) con 90% a 10%, al igual que Aníbal Moreno (River) frente a Franco Vázquez con un 83% sobre 17%.

Kendry Páez (River) despachó a Nacho Fernández (Gimnasia) con un 80% a 20%, Enzo Pérez (Argentinos Juniors) superó a Gabriel Arias (Newell's) con un contundente 73% a 27% y Lucas Robertone (Vélez) le ganó ni más ni menos que a Éver Banega (Defensa y Justicia) con un 64% a 36%.

Por último, los duelos más parejos fueron los siguientes: Ángel Romero (Boca) - Luciano Vietto (San Lorenzo) y Adolfo Gaich (Estudiantes) - Ronaldo Martínez (Talleres) con triunfos por 55% a 45% que se definieron sobre el final a favor de los nuevos delanteros del club azul y oro y el equipo platense.

Los cruces de cuartos de final

