Manchester City venció a Newcastle y se metió en la final de la Carabao Cup

La historia se inclinó rápido a favor de los Ciudadanos. El egipcio Marmoush fue la figura de la noche, con dos goles en el primer tiempo, mientras que Tijjani Reijnders completó la goleada antes del descanso. Newcastle apenas pudo descontar en el complemento a través de Anthony Elanga, cuando la eliminatoria ya estaba definida.

Desde el arranque, el City impuso condiciones con presión alta y dominio de la pelota. A los siete minutos, Marmoush abrió el marcador con una definición precisa tras una jugada veloz en ataque. El propio delantero egipcio amplió la diferencia a los 29, aprovechando los espacios que dejó el rival al adelantar sus líneas.

Poco después llegó el golpe definitivo: Reijnders capturó un rebote en la puerta del área y puso el 3-0, un resultado que dejó el global en un inapelable 5-0 antes del entretiempo y bajó cualquier expectativa de reacción visitante.

En la segunda parte, el City administró la ventaja sin sobresaltos. Newcastle encontró el descuento a los 15 minutos, tras un desajuste defensivo que Elanga capitalizó para decorar el marcador. El cierre del partido confirmó el trámite controlado por los locales y una clasificación sin discusión, que le permitirá al equipo de Guardiola disputar una nueva final ante el Arsenal, el domingo 22 de marzo.

El resumen de Manchester City 3-1 Newcastle