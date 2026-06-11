El gesto de Memo Ochoa con Sergio Goycochea antes del partido con Sudáfrica

El reconocimiento tuvo además un peso simbólico especial por la trayectoria del mexicano. A sus 40 años, Ochoa disputa su sexta Copa del Mundo y es el jugador con más participaciones mundialistas de la historia junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Su recorrido comenzó en Alemania 2006 como tercer arquero y alcanzó su punto más alto en Brasil 2014 y Rusia 2018, torneos en los que fue una de las principales figuras de México gracias a actuaciones memorables frente a potencias como Brasil y Alemania.