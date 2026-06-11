El gesto de Memo Ochoa con Sergio Goycochea antes del partido con Sudáfrica

El histórico arquero mexicano interrumpió su entrada en calor para saludar al exguardameta argentino en el estadio Azteca.
La previa del partido inaugural entre México y Sudáfrica dejó una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Mientras realizaba los ejercicios de calentamiento sobre el campo de juego del Estadio Azteca, Guillermo Ochoa reconoció a Sergio Goycochea, que se encontraba trabajando para la transmisión oficial de DSports, y decidió acercarse para saludarlo. El arquero mexicano interrumpió por unos segundos la rutina junto al resto de los guardametas y protagonizó un abrazo que fue captado por las cámaras.
La reacción de Goycochea también llamó la atención. El exarquero de la Selección Argentina se mostró emocionado por el gesto de Ochoa, una de las grandes referencias del puesto en el fútbol latinoamericano durante las últimas dos décadas. La secuencia se difundió rápidamente y generó elogios entre los hinchas por el respeto mutuo entre dos futbolistas que construyeron gran parte de su prestigio en los Mundiales.
El reconocimiento tuvo además un peso simbólico especial por la trayectoria del mexicano. A sus 40 años, Ochoa disputa su sexta Copa del Mundo y es el jugador con más participaciones mundialistas de la historia junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Su recorrido comenzó en Alemania 2006 como tercer arquero y alcanzó su punto más alto en Brasil 2014 y Rusia 2018, torneos en los que fue una de las principales figuras de México gracias a actuaciones memorables frente a potencias como Brasil y Alemania.
Mientras Ochoa observó el encuentro desde el banco de suplentes, México tuvo un estreno exitoso y derrotó 2-0 a Sudáfrica. Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 y Raúl Jiménez amplió la diferencia para asegurar los tres puntos del seleccionado local. Sin embargo, antes de que comenzara a rodar la pelota, la imagen que quedó grabada fue la del abrazo entre dos arqueros que dejaron una huella imborrable en la historia de los Mundiales.
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