El guiño de Lamine Yamal a Messi antes de debutar en el Mundial 2026

La joya de España compartió una imagen en la que vinculó su estreno mundialista con el del argentino y reavivó las comparaciones entre dos generaciones marcadas por el Barcelona.
A días de su debut en los Mundiales, Lamine Yamal hizo una publicación en sus redes sociales que no pasó inadvertida. El delantero español compartió una imagen dividida en dos partes: de un lado, la camiseta número 19 que Lionel Messi utilizó con Argentina en Alemania 2006, del otro, la que él mismo llevará con España en el Mundial 2026. El posteo rápidamente se viralizó y reactivó los paralelismos entre el rosarino y la gran aparición del fútbol español.
La coincidencia del dorsal es apenas uno de los puntos de contacto entre ambos futbolistas. Antes de heredar la emblemática camiseta número 10 en Barcelona, Messi utilizó el 19 durante varias temporadas en el primer equipo. Yamal transitó un recorrido similar: se consolidó con ese número en el conjunto catalán y luego asumió la responsabilidad de portar la camiseta más pesada del club. En la selección española también quedó identificado con el 19, dorsal con el que conquistó la Eurocopa 2024.
El vínculo simbólico entre ambos también aparece al revisar sus primeros pasos en los Mundiales, puesto que Messi llegó a Alemania 2006 con 18 años y marcó un gol en su debut mundialista frente a Serbia y Montenegro. Yamal desembarcará en esta Copa del Mundo con la misma edad, aunque con una experiencia internacional considerable para su corta trayectoria. Antes de pisar el escenario mundialista ya acumula 25 partidos y seis goles con la selección mayor de España.
La expectativa alrededor de su estreno creció aún más por la incertidumbre física que lo acompañó durante las últimas semanas. Una lesión muscular sufrida en abril lo obligó a trabajar de manera diferenciada durante gran parte de la preparación, generando preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente. Sin embargo, la evolución fue positiva y el extremo volvió a entrenarse junto al resto de sus compañeros en los días previos al debut.
España iniciará su camino mundialista el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta y todo indica que Yamal llegará en condiciones de ser parte del encuentro. Mientras el seleccionado español deposita buena parte de sus ilusiones en el talento de su nueva joya, una simple publicación bastó para unir dos historias separadas por casi dos décadas. La de Messi, que comenzó a construir su leyenda en Alemania 2006, y la de Yamal, que intentará escribir la suya propia desde el Mundial de 2026.
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