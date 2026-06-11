El guiño de Lamine Yamal a Messi antes de debutar en el Mundial 2026

La coincidencia del dorsal es apenas uno de los puntos de contacto entre ambos futbolistas. Antes de heredar la emblemática camiseta número 10 en Barcelona, Messi utilizó el 19 durante varias temporadas en el primer equipo. Yamal transitó un recorrido similar: se consolidó con ese número en el conjunto catalán y luego asumió la responsabilidad de portar la camiseta más pesada del club. En la selección española también quedó identificado con el 19, dorsal con el que conquistó la Eurocopa 2024.