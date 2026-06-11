El padre del Dibu Martínez ilusiona a Independiente: "Quiere volver para ser campeón"

Alberto Martínez aseguró que el arquero de la Selección Argentina mantiene intacto su deseo de regresar al club donde se formó, aunque reconoció que la decisión dependerá también de su situación familiar.
La posibilidad de un regreso de Emiliano Martínez a Independiente volvió a instalarse luego de las declaraciones de su padre, Alberto, quien aseguró que el arquero campeón del mundo mantiene el deseo de vestir nuevamente la camiseta del Rojo. “Él dijo que si volvía a Argentina, iba a ser a Independiente. Quiere volver bien, no quiere venir a terminar su carrera. Quiere venir a verlo campeón”, expresó en diálogo con Picado TV.
De todos modos, también reconoció las dificultades que implicaría una vuelta en el corto plazo. “Tiene una familia atrás, no es fácil mudarse, traer a los chicos para Argentina y vivir acá. No sabría decirte bien una respuesta”, explicó. Meses atrás, el propio Dibu había bajado las expectativas al señalar que veía “lejos” un retorno al fútbol argentino debido a su presente en Europa y a los compromisos que todavía mantiene en el más alto nivel.
Mientras en Independiente sueñan con un regreso futuro, el presente de Martínez parece seguir ligado al fútbol europeo: Juventus inició conversaciones con Aston Villa para incorporarlo una vez finalizado el Mundial 2026 y lo considera una de sus prioridades para reforzar el arco de cara a la próxima temporada. La dirigencia italiana comenzó a interiorizarse sobre las condiciones de una eventual transferencia y está dispuesta a realizar un esfuerzo económico.
La negociación surge después de que la Vecchia Signora descartara otras alternativas para el puesto y colocara al marplatense como principal objetivo. Si el pase se concreta, Martínez desembarcará en uno de los gigantes del fútbol italiano tras una etapa exitosa en Aston Villa, donde recientemente conquistó la Europa League. Además, podría compartir plantel con Randal Kolo Muani, el delantero francés cuya histórica definición fue neutralizada por el arquero argentino en la final del Mundial de Qatar 2022.
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