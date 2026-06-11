El padre del Dibu Martínez ilusiona a Independiente: "Quiere volver para ser campeón"

De todos modos, también reconoció las dificultades que implicaría una vuelta en el corto plazo. “Tiene una familia atrás, no es fácil mudarse, traer a los chicos para Argentina y vivir acá. No sabría decirte bien una respuesta”, explicó. Meses atrás, el propio Dibu había bajado las expectativas al señalar que veía “lejos” un retorno al fútbol argentino debido a su presente en Europa y a los compromisos que todavía mantiene en el más alto nivel.