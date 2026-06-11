En un duelo que tuvo tres expulsiones, el equipo anfitrión hizo valer la diferencia de jerarquía contra los sudafricanos con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Fiesta local en el estadio Azteca.
Arrancó el Mundial 2026: México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el estadio Azteca. El equipo anfitrión demostró la diferencia de jerarquía contra los sudafricanos y comenzó con el pie derecho su participación en el Grupo A del certamen. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles.
El Tricolor abrió el marcador a los nueve minutos mediante un gol de Julián Quiñones tras presionar alto en la salida sudafricana. El arquero Ronwen Williams se la pasó a Aubrey Modiba, quien al estar de espaldas a la cancha y controlar mal, fue comido por Erik Lira, quien le dejó el balón al goleador, que controló y definió entre las piernas del guardameta. El local ya había avisado con un disparo certero de Raúl Jiménez tras una buena jugada.
El anfitrión, que salió con convicción al campo de juego, encontró el gol de manera rápida y controló el partido en todo momento. Sudáfrica, más allá de la intención de salir jugando desde abajo en todos los saques de arco y buscar asociarse con toques cortos, se chocó con su propia limitación técnica en cada ataque por lo que no pudo llevar peligro a los tres palos defendidos por Raúl Rangel. Sí, Ochoa, famoso por sus actuaciones en Mundiales, se quedó en el banco.
De hecho, Ronwen Williams volvió a lucirse al final del primer tiempo frente a otro tiro cercano de Raúl Jiméñez. Y, instantes después, Julián Quiñones sacó un remate que se estrelló en un palo. De esta manera, con México pasando por arriba a Sudáfrica con una ventaja de un gol que quedó corta, se fueron al descanso.
Como si fuera poco, Sudáfrica se quedó con 10 hombres a los cuatro minutos del complemento: Sphephelo Sithole vio la roja directa por bajar a Brian Gutiérrez de frente al arquero en la medialuna del área. La jugada del penal fue un muy buen ataque directo del anfitrión.
Luego, a los 21 minutos de esta segunda etapa, Raúl Jiménez estableció el 2-0 final con un cabezazo certero en el área chica después de un centro (que fue un pase milimétrico) de Julián Quiñones. Y, a los 37', Themba Zwane le dio un golpe a Roberto Alvarado por el que, después de ser observado por el árbitro en la pantalla del VAR, se fue a las duchas y dejó con nueve jugadores a su equipo.
Por último, César Montes vio la roja en México por cortar un ataque cuando se acababa el partido. De esta manera, México logró una histórica victoria: es la primera vez que gana un partido inaugural de Mundial, después de no conseguirlo en las otras ocho veces que le tocó abrir el telón del máximo certamen.
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