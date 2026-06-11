Arrancó el Mundial 2026: México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural

Como si fuera poco, Sudáfrica se quedó con 10 hombres a los cuatro minutos del complemento: Sphephelo Sithole vio la roja directa por bajar a Brian Gutiérrez de frente al arquero en la medialuna del área. La jugada del penal fue un muy buen ataque directo del anfitrión.

Luego, a los 21 minutos de esta segunda etapa, Raúl Jiménez estableció el 2-0 final con un cabezazo certero en el área chica después de un centro (que fue un pase milimétrico) de Julián Quiñones. Y, a los 37', Themba Zwane le dio un golpe a Roberto Alvarado por el que, después de ser observado por el árbitro en la pantalla del VAR, se fue a las duchas y dejó con nueve jugadores a su equipo.

Por último, César Montes vio la roja en México por cortar un ataque cuando se acababa el partido. De esta manera, México logró una histórica victoria: es la primera vez que gana un partido inaugural de Mundial, después de no conseguirlo en las otras ocho veces que le tocó abrir el telón del máximo certamen.

El resumen del partido