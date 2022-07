El gol de Julián Álvarez no le alcanzó al Manchester City

Embed

El delantero surgido en River ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo junto a la promesa de los Citizens Phil Foden en los lugares de Riyad Mahrez y Jack Grealish. En una de las primeras pelotas que tocó, la "Araña" le dio el empate transitorio a su equipo, aunque hubo suspenso ya que se convalidó mediante el VAR.

Álvarez, que se recostó sobre la derecha del noruego Erling Haaland, algo que Guardiola había anunciado que podría hacer previo a la final, tuvo una destacada actuación pese a la derrota de su equipo.

El inicio del encuentro mostró lo mejor del Liverpool y por medio de Alexander-Arnold se puso en ventaja redondeando los 20 minutos y sostuvo la ventaja hasta el descanso.

Ya en el complemento, Guardiola movió el banco de suplentes y mandó al campo de juego al argentino que marcó el empate con suspenso a los 24 minutos: Álvarez pivoteó, Haaland abrió para Kevin De Bruyne y el belga habilitó a un Foden que definió en soledad. Sin embargo, Adrián San Miguel evitó la caída de su valla, pero en el rebote se generó una confusa situación que terminó con el argentino empujando la pelota.

El ex River no pudo ni siquiera celebrarlo ya que el árbitro pitó y anuló el tanto, aunque no quedó claro si había marcado una falta sobre el arquero o un fuera de juego. El VAR tuvo que intervenir y el fallo fue a favor de Álvarez y, varios segundos después, pudo celebrar por primera vez en Inglaterra.

Pese a la alegría y volver a meterse en partido, la misma no duró demasiado ya que a los 38 minutos, el egipcio Mohamed Salah se encargó de cambiar por gol un penal que puso nuevamente a los de Jürgen Klopp arriba en el tanteador.

Sobre el cierre del encuentro, los "Reds" completaron la victoria con un tanto del también debutante uruguayo Darwin Núñez para poner el 3-1 definitivo.

De esta manera, el equipo comandado por Klopp sumó su primera corona de la temporada en tierras inglesas.