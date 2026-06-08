En España aseguran que Julián Álvarez sería el galáctico misterioso de Florentino Pérez

"Olise es un gran jugador, pero no es Olise. Tampoco es Doku… Vamos a hacer una oferta importante, de unos 150 millones por lo menos. Lo suyo es que sea del centro del campo para arriba. Y no es Haaland. Y no es de la Premier. Y lo primero que haremos es hablar con el club. Es un fichaje para que ilusione, porque de eso se trata, de ilusionar", comentó el presidente de la institución.