En España aseguran que Julián Álvarez sería el galáctico misterioso de Florentino Pérez

Los medios españoles informan que la Araña sería el futbolista top por el que el presidente del club blanco ofertará 150 millones de dólares.
Tras prometerlo en campaña de elecciones, Florentino Pérez realizará una oferta de 150 millones de dólares por un futbolista top para que se transforme en refuerzo de Real Madrid. Después de que sonaran Joao Neves y Vitinha del PSG y Michael Olise del Bayern Múnich, en España aseguran que Julián Álvarez sería el nombre tapado.
Después de dejar claro que no es un jugador de la Premier League ni Doku ni Olise, pocos pensaban que el elegido podría ser un jugador de LaLiga. Pero el recientemente reelegido presidente del Real Madrid reconoció en la entrevista en Horizonte que se trata de un jugador ofensivo y que al menos intentaría ficharlo con la mejor oferta realizada en la historia desde el club blanco.
"Olise es un gran jugador, pero no es Olise. Tampoco es Doku… Vamos a hacer una oferta importante, de unos 150 millones por lo menos. Lo suyo es que sea del centro del campo para arriba. Y no es Haaland. Y no es de la Premier. Y lo primero que haremos es hablar con el club. Es un fichaje para que ilusione, porque de eso se trata, de ilusionar", comentó el presidente de la institución.
Julián Álvarez estuvo en el radar de Barcelona en el último tiempo y dio el visto bueno para la transferencia, pero Atlético Madrid le puso un costo muy alto. Los Culé ofrecieron 100 millones de dólares y le respondieron que solo por 150 millones, justamente la cifra que mencionó Florentino en campaña.
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