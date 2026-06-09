Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez y no fue aceptada por Atlético

El mensaje también incluyó referencias burlonas hacia el clásico rival. “Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona”, escribió Atlético en uno de los puntos del comunicado, profundizando una estrategia comunicacional que viene utilizando desde hace semanas para responder a los rumores de mercado vinculados con sus principales figuras.

atleti Los posteos de Atlético de Madrid ante la oferta del Real por Julián (Foto: Captura de X).

No es la primera vez que el club rojiblanco utiliza el humor para rechazar versiones sobre una posible salida de Julián Álvarez. Días atrás ya había apuntado contra Barcelona mediante publicaciones satíricas en las que simuló ofrecer futbolistas blaugranas a cambio de entradas para los recitales de Bad Bunny en el estadio Metropolitano. Más tarde, incluso denunció una supuesta campaña de “filtraciones interesadas” y “fake news” alrededor del atacante argentino.

El interés de Barcelona por el exdelantero de River también había tomado fuerza en las últimas semanas. Diversos medios españoles señalaron que la entidad catalana analizó una propuesta cercana a los 100 millones de euros e incluso evaluó incluir jugadores en la operación. Sin embargo, las dificultades económicas del club y la firme postura de Atlético terminaron enfriando cualquier posibilidad concreta de negociación.

Mientras tanto, Julián Álvarez permanece enfocado en sus compromisos con la Selección Argentina y se mantiene al margen de las gestiones entre los clubes. Con Real Madrid dispuesto a realizar una inversión histórica y Atlético decidido a remitir cualquier consulta a una cláusula sin precedentes, el futuro del atacante sigue siendo uno de los grandes focos del mercado de pases europeo.