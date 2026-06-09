Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez y no fue aceptada por Atlético

El Colchonero descartó negociar al delantero argentino frente al eterno rival: le respondió que acepta por 500 millones y fue irónico en sus redes sociales.
Real Madrid presentó una oferta formal de 150 millones de euros por Julián Álvarez, pero Atlético de Madrid la rechazó de manera inmediata y dejó en claro que no tiene intención de negociar la salida del delantero argentino. La propuesta fue confirmada por el propio club blanco a través de un comunicado oficial, mientras que la entidad rojiblanca ratificó que solo aceptaría una operación por el monto establecido en la cláusula de rescisión del futbolista, una cifra que supera los 500 millones de euros.
La institución presidida por Florentino Pérez, recientemente reelecto, informó que realizó la oferta luego de una reunión de su Junta Directiva y destacó que el acercamiento se dio en el marco de la buena relación entre ambos clubes. Sin embargo, Atlético desestimó cualquier posibilidad de avanzar en las conversaciones y sostuvo su postura histórica respecto al campeón del mundo con la Selección Argentina, a quien considera una pieza central del proyecto deportivo encabezado por Diego Simeone.
La respuesta del conjunto madrileño no se limitó al plano institucional. Minutos después del comunicado del Real Madrid, Atlético publicó en sus redes sociales un texto cargado de ironía bajo el título “Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos”.
Allí negó haber analizado la propuesta y cuestionó el tono utilizado por la dirigencia merengue. “Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada” y “ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián”, fueron algunas de las frases más resonantes.
El mensaje también incluyó referencias burlonas hacia el clásico rival. “Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona”, escribió Atlético en uno de los puntos del comunicado, profundizando una estrategia comunicacional que viene utilizando desde hace semanas para responder a los rumores de mercado vinculados con sus principales figuras.
No es la primera vez que el club rojiblanco utiliza el humor para rechazar versiones sobre una posible salida de Julián Álvarez. Días atrás ya había apuntado contra Barcelona mediante publicaciones satíricas en las que simuló ofrecer futbolistas blaugranas a cambio de entradas para los recitales de Bad Bunny en el estadio Metropolitano. Más tarde, incluso denunció una supuesta campaña de “filtraciones interesadas” y “fake news” alrededor del atacante argentino.
El interés de Barcelona por el exdelantero de River también había tomado fuerza en las últimas semanas. Diversos medios españoles señalaron que la entidad catalana analizó una propuesta cercana a los 100 millones de euros e incluso evaluó incluir jugadores en la operación. Sin embargo, las dificultades económicas del club y la firme postura de Atlético terminaron enfriando cualquier posibilidad concreta de negociación.
Mientras tanto, Julián Álvarez permanece enfocado en sus compromisos con la Selección Argentina y se mantiene al margen de las gestiones entre los clubes. Con Real Madrid dispuesto a realizar una inversión histórica y Atlético decidido a remitir cualquier consulta a una cláusula sin precedentes, el futuro del atacante sigue siendo uno de los grandes focos del mercado de pases europeo.
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