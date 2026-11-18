En conferencia de prensa, Scaloni confirmó que no buscará un reemplazante para cubrir la vacante y reconoció el impacto que tendrá la partida de su amigo. “No vamos a sumar a nadie por la baja de Walter Samuel”, aseguró el entrenador, antes de profundizar sobre lo que significó su compañero durante estos años: “Nos dio un montón, más allá de lo técnico. Es una pérdida importante, lo saludamos en el vestuario y se notó la emoción de los jugadores. Es irremplazable para nosotros”. Además, remarcó el vínculo que construyeron desde el inicio del proyecto: “Compartí muchas cosas con él, tenemos una amistad que perdura, es un amigo”.

La estructura del cuerpo técnico se mantendrá sin modificaciones y los colaboradores que acompañaron a Scaloni continuarán en sus funciones. Pablo Aimar y Roberto Ayala seguirán como ayudantes de campo, Martín Tocalli permanecerá al frente del entrenamiento de los arqueros, Matías Manna continuará con el análisis de video y Luis Martín conservará la responsabilidad sobre la preparación física. De esta manera, el entrenador apostará por sostener el grupo de trabajo que lo acompaña desde hace varios años, pese a una baja que considera difícil de reemplazar.