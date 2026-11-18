El Muro, quien fue ayudante de campo de Scaloni durante estos ocho años brillantes, recibió una plaqueta de Claudio Tapia y el reconocimiento de jugadores y colaboradores en el vestuario del Kempes.
La goleada 7-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica en Córdoba tuvo un momento especial después del partido, cuando Walter Samuel fue homenajeado por jugadores, dirigentes y colaboradores en el vestuario del Kempes al dejar su función como ayudante de campo tras ocho años de trabajo y cuatro títulos conquistados con la Albiceleste.
El reconocimiento llegó de manos de Claudio Tapia, quien le entregó una plaqueta y camisetas vinculadas con los números que Samuel utilizó durante su etapa como futbolista del seleccionado. Frente a todo el grupo, el Muro agradeció por los años compartidos y recordó el acompañamiento que recibió durante el proceso. “Fueron años espectaculares”, expresó en un video difundido por la AFA, antes de dedicarle unas palabras a su familia: “Mi familia me acompañó. Quiero, eso sí, mandarle un fuerte abrazo. No quiero emocionarme”.
La despedida también tuvo un fuerte componente personal para el entrenador argentino, que perdió a uno de sus colaboradores más cercanos desde el comienzo de su ciclo en 2018. “Muchas gracias a Leo por darme la oportunidad; a vos (Chiqui Tapia), a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia aquí”, manifestó Samuel durante el homenaje. Luego, se dirigió directamente a los futbolistas y destacó la importancia que tuvieron en su recorrido: “Si llego a hacer algo en el fútbol, va a ser gracias a toda esta gente”.
La salida responde a una decisión personal y profesional del Muro, que ahora buscará desarrollar su propio camino como entrenador. Durante su etapa en la Selección, Samuel tuvo participación en la preparación táctica, el análisis de los rivales y el trabajo sobre las jugadas de pelota parada, aportando también su experiencia como futbolista internacional. Antes de incorporarse al CT de Scaloni, había representado a Argentina en los Mundiales de 2002 y 2010.
En conferencia de prensa, Scaloni confirmó que no buscará un reemplazante para cubrir la vacante y reconoció el impacto que tendrá la partida de su amigo. “No vamos a sumar a nadie por la baja de Walter Samuel”, aseguró el entrenador, antes de profundizar sobre lo que significó su compañero durante estos años: “Nos dio un montón, más allá de lo técnico. Es una pérdida importante, lo saludamos en el vestuario y se notó la emoción de los jugadores. Es irremplazable para nosotros”. Además, remarcó el vínculo que construyeron desde el inicio del proyecto: “Compartí muchas cosas con él, tenemos una amistad que perdura, es un amigo”.
La estructura del cuerpo técnico se mantendrá sin modificaciones y los colaboradores que acompañaron a Scaloni continuarán en sus funciones. Pablo Aimar y Roberto Ayala seguirán como ayudantes de campo, Martín Tocalli permanecerá al frente del entrenamiento de los arqueros, Matías Manna continuará con el análisis de video y Luis Martín conservará la responsabilidad sobre la preparación física. De esta manera, el entrenador apostará por sostener el grupo de trabajo que lo acompaña desde hace varios años, pese a una baja que considera difícil de reemplazar.
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