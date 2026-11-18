Brunos Fernandes y Joao Cancelo protagonizaron una particular secuencia frente a las cámaras luego del triunfo del combinado luso por 3 a 2 a Gales por la Nations League.
Portugal venció 3 a 2 a Gales este miércoles de visitante por la última jornada de la Nations League. Sin embargo, el triunfo quedó en segundo plano por un polémico gesto de Bruno Fernandes y Joao Cancelo tras el retiro de Cristiano Ronaldo del combinado luso en medio de su conflicto con el entrenador Jorge Jesús y un particular vínculo con el plantel.
Una vez finalizado el encuentro disputado en el Cardiff City Stadium, que le permitió a los dirigidos por Jorge Jesús quedarse con el liderato del Grupo 4 del certamen, la transmisión oficial enfocó a Bruno Fernandes mientras celebraba la victoria junto a sus compañeros.
Y apenas se dio cuenta de que lo estaban filmando, el volante del Manchester United miró a cámara y gritó que “graben al jefe” en referencia a Cancelo, con un dedo señalando a quien terminó como capitán del equipo. Acto seguido, el camarógrafo giró y capturó al defensor del Barcelona, quien sonrió y mostró la cinta que llevaba en su brazo.
El video no tardó en volverse viral y generar opiniones diversas en el público general y en los medios portugueses. Mientras algunos describieron la secuencia como un reconocimiento sano entre compañeros, otros la interpretaron como un filoso mensaje encubierto para Cristiano, quien era el capitán del seleccionado europeo.
Previamente al encuentro, Dolores Aveiro, madre del astro, fue durísima con el plantel luso: “No creo que le hayan demostrado (el DT y la Federación) respeto ni cariño. No lo han respetado. Ni siquiera sus compañeros”. Además, aseguró que el histórico capitán también se sintió de esa manera en sus últimos días en el combinado nacional.
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