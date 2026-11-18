Y apenas se dio cuenta de que lo estaban filmando, el volante del Manchester United miró a cámara y gritó que “graben al jefe” en referencia a Cancelo, con un dedo señalando a quien terminó como capitán del equipo. Acto seguido, el camarógrafo giró y capturó al defensor del Barcelona, quien sonrió y mostró la cinta que llevaba en su brazo.