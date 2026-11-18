Más allá de algunas imprecisiones propias de sus primeros pasos en Primera, Espíndola dejó una buena impresión y recibió nuevamente la confianza del entrenador para el amistoso frente a Gimnasia, disputado el sábado pasado en el Monumental. Ese encuentro fue la última prueba de River antes del cruce con Lanús y le permitió al juvenil sumar más minutos junto a los futbolistas que podrían integrar la formación inicial. Lucas Silva, quien había ingresado por él ante Aldosivi, quedó relegado en la consideración después de su flojo nivel y salida en el entretiempo en el Superclásico.