El volante de apenas un partido en Primera le ganaría la pulseada a Lucas Silva para ocupar el puesto en el Monumental, ante las bajas confirmadas de Aníbal Moreno y las dudas sobre Fausto Vera.
Santiago Espíndola se perfila para ser titular en River frente a Lanús el próximo domingo desde las 19, por los octavos de final del Torneo Clausura. El juvenil, que apenas disputó un partido en Primera, le ganaría la pulseada a Lucas Silva y tendría la responsabilidad de ocupar un lugar en el mediocampo, condicionado por las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera. De confirmarse, afrontará su primera gran prueba en un encuentro eliminatorio y en el Monumental.
El volante regresó a Núñez después de integrar la delegación argentina que consiguió el subcampeonato en los Juegos Suramericanos disputados en Santa Fe y rápidamente ganó terreno en la consideración del cuerpo técnico. Ponzio lo promovió para entrenarse con el plantel profesional y también le dio participación en los amistosos organizados para mantener el ritmo futbolístico de los jugadores. Esa evolución tuvo su recompensa en la victoria por 2-0 ante Aldosivi, en Mar del Plata, cuando hizo su debut oficial y permaneció 81 minutos en cancha.
Más allá de algunas imprecisiones propias de sus primeros pasos en Primera, Espíndola dejó una buena impresión y recibió nuevamente la confianza del entrenador para el amistoso frente a Gimnasia, disputado el sábado pasado en el Monumental. Ese encuentro fue la última prueba de River antes del cruce con Lanús y le permitió al juvenil sumar más minutos junto a los futbolistas que podrían integrar la formación inicial. Lucas Silva, quien había ingresado por él ante Aldosivi, quedó relegado en la consideración después de su flojo nivel y salida en el entretiempo en el Superclásico.
Las bajas en el mediocampo explican buena parte de la oportunidad que se le presenta al juvenil. Aníbal Moreno, dueño del puesto, finalmente deberá someterse a una operación por la discopatía lumbar que arrastra y no volverá a jugar hasta el próximo año. Fausto Vera, por su parte, padece una tendinitis crónica en el pie derecho y hoy tiene más posibilidades de quedar afuera que de integrar la convocatoria del domingo. Si River continúa avanzando en los playoffs, podría volver a competir por un lugar en las siguientes instancias.
Otra alternativa es Mauro Arambarri, aunque el uruguayo tampoco parece estar entre las principales opciones de Ponzio. Ante Aldosivi apenas sumó un minuto después de seis partidos sin participación, por lo que corre desde atrás en la disputa por el puesto. Así, Espíndola tendría la posibilidad de dar un paso importante en su carrera y pasar de un debut ante Aldosivi a una titularidad en un mata-mata frente a Lanús. River buscará avanzar en el Clausura y cerrar un año complicado con la posibilidad de pelear por un título.
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