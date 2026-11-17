Otro de sus grandes aportes estuvo relacionado con la pelota parada, un recurso que Argentina trabajó especialmente durante todo el ciclo. Samuel fue uno de los principales responsables de preparar las acciones ofensivas y defensivas, estudiar los movimientos de los rivales y encontrar ventajas para los futbolistas argentinos.

Su influencia quedó expuesta, entre otras ocasiones, en el Mundial de 2026, cuando la Selección convirtió ante Suiza en los cuartos de final con una jugada preparada que terminó en gol de Alexis Mac Allister, tras un córner ejecutado por Messi al primer palo. Después del encuentro, Scaloni reconoció su trabajo: "Queríamos festejar con él porque trabajó mucho en esa jugada. Insistió en que Messi buscara a Alexis en esa zona del primer palo".

Con el sello de Samuel: el gol de Mac Allister a Suiza

¡¡GOLPEA ARGENTINA DE ARRANQUE!! GRAN CENTRO DE LEO MESSI Y CABEZAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 1-0 VS. SUIZA. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/9hZ1Z1NBTT — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026

La pelota parada también había sido determinante en otros momentos del proceso, como el triunfo 1-0 ante Paraguay por las Eliminatorias de octubre de 2023, cuando Nicolás Otamendi convirtió tras un córner. En aquella oportunidad, Scaloni también les reconoció a sus colaboradores: "Es mérito de los jugadores, y de Walter Samuel y el Ratón Ayala, que son los que hacen la pelota parada, yo no me meto mucho en eso, pero es una jugada que ellos han estudiado mucho y me pone muy contento la ejecución".

Samuel también tuvo que ponerse al frente del equipo cuando Scaloni no pudo dirigir. Ocurrió en dos oportunidades, con contextos diferentes: durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, cuando el entrenador dio positivo de Covid y no pudo viajar a Chile, y en la Copa América 2024, cuando fue suspendido por salir tarde al campo de juego y el Muro dirigió el partido frente a Perú. En aquella ocasión, además, brindó la conferencia de prensa posterior al encuentro y dejó una reflexión sobre la exigencia del fútbol: "La palabra fracaso es muy dura. Sería un fracaso no intentar, no llegar a competir".

Samuel, junto a Scaloni y Aimar, formaron el tridente que estuvo al frente de la Selección por ocho años.

Su vínculo con los futbolistas fue otra de las características que definieron su trabajo. En una entrevista con el FIFA Training Centre, Samuel explicó la importancia de la relación entre los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico: "Con un segundo entrenador, con un colaborador, ellos por ahí se abren un poco más y nos pueden decir algo que al entrenador por ahí no se animan a decirle". También resumió su función dentro de la estructura con una frase que reflejaba su manera de entender el cargo: "Él es el entrenador, nosotros somos colaboradores". Esa cercanía le permitió convertirse en una referencia para el plantel, tanto en las concentraciones como durante los partidos.

La historia de Samuel con la camiseta argentina había comenzado mucho antes de su etapa como ayudante. Nacido en Firmat el 23 de marzo de 1978, construyó una extensa carrera en Newell's, Boca, Roma, Real Madrid, Inter y Basilea. Con la Selección disputó los Mundiales de 2002 y 2010, mientras que a nivel clubes conquistó, entre otros títulos, la Copa Libertadores con Boca y la Champions League con Inter.

Con la partida de Samuel, Scaloni continuará al frente de Argentina hasta 2030 junto a Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martín, Martín Tocalli y Matías Manna, sin incorporar por ahora a un reemplazante. Incluso, en la previa del encuentro ante Costa Rica, el entrenador bromeó con la posibilidad de sumar a Messi a su cuerpo técnico cuando termine su carrera como futbolista. "Yo creo que va a seguir jugando... Va a seguir jugando más allá del 2030. En la Selección ya dijo que no, pero él como futbolista ojalá siga hasta que pueda. Y si quiere venir acá, sin ningún problema. Ahora que no va a estar Walter, mirá...", respondió entre risas.