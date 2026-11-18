El futbolista del Chelsea reconoció que le hubiera gustado sumar minutos en esta última fecha FIFA pero aclaró que entiende que está "en la mejor selección del mundo".
Pese al salto en su carrera de llegar a Chelsea, uno de los grandes de la Premier League, Valentín Barco está teniendo un rol secundario en la nueva era de la Selección Argentina iniciada post Mundial. Y, tras última la fecha FIFA del combinado nacional en 2026, el futbolista reconoció: "No estás contento cuando no jugas".
Barco no sumó minutos en los amistosos con Uruguay (derrota 2 a 1 en La Bombonera) y Costa Rica (aplastante triunfo 7 a 0 en el Kempes) en esta última fecha FIFA. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Ezequiel Palacios, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Nico Paz y Máximo Perrone fueron volantes que Scaloni prefirió por sobre Barco en estos amistosos.
El Colo no fue titular en la Selección en los primeros cinco partidos de esta nueva era y sumó minutos solamente en dos de ellos, contra Bolivia y Burkina Faso. Más allá de su sinceridad del malestar por no jugar, el jugador expresó sobre las elecciones de Scaloni: "Lo entiendo porque es la mejor selección del mundo".
Con tan solo 22 años, Barco tiene una buena experiencia en la Premier League y apunta a ser una de las figuras de esta nueva era de la Selección Argentina, en la que Scaloni buscará volver a ganar todo con una camada de jóvenes llenos de talentos sumado a referentes de su proceso en el combinado nacional.
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