El insólito error del arquero Lucas Bruera que le dio el gol a Instituto

VIDEO: el insólito gol en contra que cometió Lucas Bruera

Si bien la pelota había picado cerca de Bruera, pero el envío de Cerato carecía de una potencia que justificara el desenlace . El error terminó siendo aprovechado por Instituto, que se encontró con una ventaja inesperada.

Para Estudiantes de Río Cuarto, la situación representa un duro golpe en su pelea por la permanencia. El equipo dirigido por el Yagui Forestello necesita reducir al mínimo este tipo de fallas si pretende sostener sus aspiraciones de mantenerse en la categoría.

Bruera, de 28 años, se formó en Estudiantes de La Plata, aunque no llegó a debutar en Primera División. Luego pasó por Chacarita, Villa Dálmine, Estudiantes de Caseros, Aldosivi y Carabobo de Venezuela, antes de incorporarse al León del Imperio.