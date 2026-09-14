Instituto venció a Estudiantes de Río Cuarto y es líder en el Torneo Clausura

Leonel Mosevich amplió el marcador a los 27' con una gran definición en un "penal en movimiento" tras un ataque directo que selló el 2-0 para el local. Sin embargo, cuando parecía que la historia estaba escrita, el visitante logró el descuento tan solo tres minutos después con un gol en contra de Marcos Ledesma, quien en su intento de retener el balón lo terminó empujando hacia la red. No fue la noche de los arqueros...