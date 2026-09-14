Instituto venció a Estudiantes de Río Cuarto y es líder en el Torneo Clausura

El equipo de Diego Flores superó por 2 a 1 al León del Imperio como local y quedó en lo más alto de la Zona A del campeonato local.
Instituto venció 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto como local y quedó como único puntero de la Zona A del Torneo Clausura, al aprovechar el empate 1 a 1 de Vélez con Newell's en el Marcelo Bielsa. El equipo de Diego Flores se puso 2-0, sufrió el descuento del León del Imperio y sostuvo la ventaja mínima para continuar en la pelea de la zona.
Instituto fue claramente superior a Estudiantes (RC) en el primer tiempo, aproximándose todo el tiempo al arco rival, pero le faltó claridad en los últimos metros para lastimar y evitar que finalizara 0 a 0 el marcador en esta primera etapa. Sin embargo, las emociones llegaron en el complemento.
La Gloria abrió el marcador a los cuatro minutos de la segunda parte con un tremendo blooper de Lucas Bruera, arquero del visitante, quien controló un balón fácil dentro de su arco. El VAR le avisó al árbitro que el balón ingresó en su totalidad al arco: el 1 se confió del tiro de Giuliano Cerato y terminó haciendo una gran macana.
Leonel Mosevich amplió el marcador a los 27' con una gran definición en un "penal en movimiento" tras un ataque directo que selló el 2-0 para el local. Sin embargo, cuando parecía que la historia estaba escrita, el visitante logró el descuento tan solo tres minutos después con un gol en contra de Marcos Ledesma, quien en su intento de retener el balón lo terminó empujando hacia la red. No fue la noche de los arqueros...
Con este triunfo, Instituto es líder de la Zona A del Clausura con 19 puntos, dos más que Vélez y Defensa y Justicia. Además, se volvió a meter en zona de Copa Sudamericana 2027. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto está en los últimos puestos de la Zona B con tan solo 6 unidades y sigue muy complicado con el descenso: está último en la anual y en los promedios.
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