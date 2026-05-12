Belgrano venció a Unión y es el primer semifinalista del Torneo Apertura

Tras ganar y eliminar a Talleres en una serie histórica para el clásico, el Pirata venció 2 a 0 al Tatengue en Córdoba y quedó a dos pasos del título de Primera División.
Belgrano derrotó 2 a 0 a Unión de Santa Fe en el Gigante de Alberdi y se transformó en el primer semifinalista del Torneo Apertura. El equipo de Ricardo Zielinski aprovechó el impulso anímico de quedarse con el clásico cordobés frente a Talleres y sacó adelante un partido intenso y parejo para meterse entre los cuatro mejores del campeonato. Ahora aguardará por el ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Huracán.
Después de un primer tiempo con situaciones para ambos lados y varias intervenciones decisivas de los arqueros Matías Mansilla y Thiago Cardozo, el encuentro se destrabó en el complemento, más precisamente a los 20 minutos: Adrián Sánchez conectó de cabeza dentro del área tras un córner para abrir el marcador para Belgrano y desatar el festejo del público celeste en Alberdi. Unión, que marcó muy mal en esa pelota parada, reaccionó y empujó en busca del empate, pero se encontró con una defensa firme y un arquero seguro.
El Tatengue tuvo chances claras con Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Franco Fragapane, aunque Belgrano resistió bien en los momentos de mayor presión. Zielinski movió el banco para refrescar el equipo y encontró respuestas rápidas con los ingresos de Agustín Falcón, Lautaro Gutiérrez y Ramiro Hernándes. El conjunto santafesino intentó sostener la intensidad hasta el final, pero dejó espacios en defensa que el local terminó aprovechando.
Ya en tiempo agregado, Ramiro Hernándes liquidó el encuentro con el segundo gol y selló la clasificación del Pirata a semifinales. El equipo del Ruso atraviesa uno de sus mejores momentos en Primera División y se ilusiona con salir campeón y sumar su primera estrella en la máxima categoria. Del otro lado, el conjunto de Leonardo Madelón cerró su participación en el torneo y tiene pendiente el duelo por Copa Argentina frente a Independiente.
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