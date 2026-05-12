Belgrano venció a Unión y es el primer semifinalista del Torneo Apertura

Después de un primer tiempo con situaciones para ambos lados y varias intervenciones decisivas de los arqueros Matías Mansilla y Thiago Cardozo, el encuentro se destrabó en el complemento, más precisamente a los 20 minutos: Adrián Sánchez conectó de cabeza dentro del área tras un córner para abrir el marcador para Belgrano y desatar el festejo del público celeste en Alberdi. Unión, que marcó muy mal en esa pelota parada, reaccionó y empujó en busca del empate, pero se encontró con una defensa firme y un arquero seguro.