Boca venció 1 a 0 a O'Higgins en La Bombonera e irá con ventaja a la vuelta en Chile

Boca cumplió pero dejó gusto a poco con el fútbol y el resultado, dado que sacó ventaja pero la serie sigue abierta. En su vuelta a La Bombonera, el hincha silbó a Sebastián Villa en la previa del partido cuando la voz del estadio lo anunció pero terminó recibiendo aplausos cuando se retiraba del campo después de una buena actuación individual. A muy pocos días de la final del Mundial, Paredes determinante como siempre y Merentiel volvió al gol.