Boca venció 1 a 0 a O'Higgins en La Bombonera e irá con ventaja a la vuelta en Chile

El equipo del Vasco Arruabarrena se impuso por la mínima al conjunto chileno de local en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana con un gol de Merentiel tras un pase magistral de Paredes.
Boca venció 1 a 0 a O'Higgins en La Bombonera con un gol de Miguel Merentiel por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo del Vasco Arruabarrena se impuso por la mínima con un tanto del goleador uruguayo tras un pase magistral de Leandro Paredes e irá con ventaja a la definición de la serie en Chile.
Boca se hizo dueño del balón con Paredes como conductor del juego y movió el mismo por todo el campo rival ante un equipo chileno que se presentó en un bloque bajo ordenado, en la búsqueda de resistir lo máximo posible el empate sin goles en el marcador de La Bombonera. Sin embargo, al equipo argentino le faltó profundidad en los últimos metros para generar ocasiones claras de gol.
Boca destrabó el duro duelo gracias a un pase magistral de Leandro Paredes y una definición certera de Miguel Merentiel a los 44 minutos de juego. Previamente, se imponía la falta de creatividad bostera, el orden chileno, la seguridad de la zaga de Alan Robledo y Miguel Brizuela despejando y el arquero Omar Carabalí quedándose con los envíos aéreos al área.
Boca cumplió pero dejó gusto a poco con el fútbol y el resultado, dado que sacó ventaja pero la serie sigue abierta. En su vuelta a La Bombonera, el hincha silbó a Sebastián Villa en la previa del partido cuando la voz del estadio lo anunció pero terminó recibiendo aplausos cuando se retiraba del campo después de una buena actuación individual. A muy pocos días de la final del Mundial, Paredes determinante como siempre y Merentiel volvió al gol.
Boca y O'Higgins definirán la serie de playoffs de Copa Sudamericana el próximo jueves, desde las 21.30, en el Estadio Codelco El Teniente. En caso de lograr avanzar, el Xeneize enfrentará a Recoleta FC por los octavos de final del certamen internacional y cabe recordar que podría haber Superclásico en semifinales.
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