Los Diablos Rojos, que sufrieron la temprana roja de Leny Yoro, cayeron 4 a 0 con Los Reds en Anfield en el estreno del entrenador rosarino, que tiene la tarea de sacar al gigante de la zona de descenso.
Mauricio Pochettino tuvo un estreno para el olvido en Manchester United con la goleada 4 a 0 sufrida con Liverpool en Anfield por la fecha 11 de la Premier League. Los Diablos Rojos, que sufrieron la temprana expulsión de Leny Yoro, fue pasado por arriba por los Reds en un duelo de terror para el entrenador rosarino, que tiene la difícil tarea de levantar al gigante que está en zona de descenso del campeonato.
El duelo comenzó mal de arranque para el United: Yoro vio la roja a los ocho minutos por empujar desde atrás a Alexander Isak cuando estaba por entrar al área y quedar mano a mano con el arquero rival. Para colmo, Dominik Szoboszlai se hizo cargo del tiro libre peligroso y abrió el marcador con un fuerte remate contra el palo del arquero, quien llegó tarde a cubrir el mismo.
Luego, Florian Wirtz anotó el 2-0 a los 13' con una espectacular definición a lo Zlatan, tras un desborde y centro de Rio Ngumoha. Y, con este resultado aunque coqueteó con el tercero de varias veces, se fue arriba los Reds al entretiempo en Anfield.
Ya en el complemento, Rio Ngumoha anotó el tercero y Victor Muñoz estableció el 4-0 definitivo. En el equipo ganador fue titular Alexis Mac Allister, quien dejó la cancha a los 72 minutos. Del otro lado, Lisandro Martínez disputó el partido completo, aunque no pudo evitar una derrota que profundizó el complicado presente de su equipo, que se encuentra en zona de descenso en este inicio de la Premier League.
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