Los Diablos Rojos, que sufrieron la temprana roja de Leny Yoro, cayeron 4 a 0 con Los Reds en Anfield en el estreno del entrenador rosarino, que tiene la tarea de sacar al gigante de la zona de descenso.

Mauricio Pochettino tuvo un estreno para el olvido en Manchester United con la goleada 4 a 0 sufrida con Liverpool en Anfield por la fecha 11 de la Premier League. Los Diablos Rojos, que sufrieron la temprana expulsión de Leny Yoro, fue pasado por arriba por los Reds en un duelo de terror para el entrenador rosarino, que tiene la difícil tarea de levantar al gigante que está en zona de descenso del campeonato.