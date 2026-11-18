Para Pochettino será una nueva experiencia en el fútbol inglés, donde ya dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea. Su paso más destacado fue por los Spurs, equipo con el que alcanzó la final de la Champions League y peleó por los primeros puestos de la Premier League. En Southampton también consiguió consolidar un proyecto competitivo, mientras que su última etapa en Chelsea se extendió durante 11 meses.

El argentino tendrá que aprovechar los primeros entrenamientos para conocer en profundidad a un plantel que necesita recuperar confianza y regularidad. La fecha FIFA condicionó el inicio de los trabajos, debido a que varios futbolistas se encuentran afectados a sus selecciones, aunque el cuerpo técnico ya comenzó a preparar el próximo compromiso, que será una prueba exigente para medir el impacto de su llegada.

El debut de Pochettino será, ni más ni menos, que el clásico frente al Liverpool, el domingo a las 13.30 de Argentina, en Anfield. El entrenador se convertirá en el primer técnico no europeo en dirigir al Manchester United en sus 140 años de historia y en el duodécimo desde la salida de Alex Ferguson. Lo espera una misión compleja, con un equipo urgido de triunfos y la obligación de cambiar rápidamente el rumbo de una temporada que comenzó de la peor manera.