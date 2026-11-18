El entrenador argentino expresó su felicidad de llegar a Los Diablos Rojos y tuvo su primer contacto con el plantel. El equipo lleva ocho partidos sin ganar y está en zona de descenso.
Mauricio Pochettino llegó a Inglaterra, dirigió su primera práctica y comenzó oficialmente su ciclo como entrenador del Manchester United. El técnico argentino viajó directamente desde Estados Unidos, donde estuvo al frente de la selección en el triunfo por 2-0 ante Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf, y se trasladó desde Cincinnati hasta el centro de entrenamiento de Carrington para ponerse al frente de su nuevo equipo.
“Estoy emocionado de estar aquí. Es un honor y un privilegio estar en este club increíble. Espero con ansias comenzar a trabajar”, expresó Pochettino tras su llegada. El club compartió imágenes de su primer día, en el que recorrió las instalaciones, se puso la indumentaria de entrenamiento y tuvo contacto con algunos de los futbolistas que estaban disponibles, ya que varios integrantes del plantel se encontraban con sus respectivas selecciones por la fecha FIFA.
Además, el entrenador posó con la camiseta del Manchester United y se fotografió junto a Jason Wilcox, director deportivo de la institución. El dirigente quedó en el centro de las críticas en los últimos días, entre ellas las del defensor argentino Lisandro Martínez, quien cuestionó aspectos de la planificación deportiva del club. Pochettino tendrá que trabajar junto a la conducción de la entidad para intentar encaminar un proyecto que atraviesa un momento delicado.
El desafío que tiene por delante no será sencillo. El Manchester United suma apenas ocho puntos en la Premier League, ocupa el puesto 18 y se encuentra en zona de descenso, además de acumular ocho partidos consecutivos sin victorias. La mala racha terminó por profundizar la crisis futbolística y derivó en la salida de Michael Carrick, por lo que el argentino asumirá con la presión de conseguir resultados de manera inmediata.
Para Pochettino será una nueva experiencia en el fútbol inglés, donde ya dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea. Su paso más destacado fue por los Spurs, equipo con el que alcanzó la final de la Champions League y peleó por los primeros puestos de la Premier League. En Southampton también consiguió consolidar un proyecto competitivo, mientras que su última etapa en Chelsea se extendió durante 11 meses.
El argentino tendrá que aprovechar los primeros entrenamientos para conocer en profundidad a un plantel que necesita recuperar confianza y regularidad. La fecha FIFA condicionó el inicio de los trabajos, debido a que varios futbolistas se encuentran afectados a sus selecciones, aunque el cuerpo técnico ya comenzó a preparar el próximo compromiso, que será una prueba exigente para medir el impacto de su llegada.
El debut de Pochettino será, ni más ni menos, que el clásico frente al Liverpool, el domingo a las 13.30 de Argentina, en Anfield. El entrenador se convertirá en el primer técnico no europeo en dirigir al Manchester United en sus 140 años de historia y en el duodécimo desde la salida de Alex Ferguson. Lo espera una misión compleja, con un equipo urgido de triunfos y la obligación de cambiar rápidamente el rumbo de una temporada que comenzó de la peor manera.
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