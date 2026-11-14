"Me sorprendería si Pochettino llega a 18 meses": la dura crítica de una figura del Manchester United

Gary Lineker, exfigura del Manchester United.

Además, Lineker recordó la cantidad de técnicos que pasaron por el club desde la salida de Alex Ferguson y utilizó ese recorrido para respaldar su postura. “Si miras algunos de los nombres que han tenido en los últimos diez años, ¿cuántos entrenadores han pasado ya desde Alex Ferguson? ¿12? Y todos se van diciendo que el club es un desastre”, señaló. De esta manera, dejó en claro que considera que el desafío de Pochettino excede la tarea futbolística y también dependerá del funcionamiento interno de la institución.