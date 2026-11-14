"Me sorprendería si Pochettino llega a 18 meses": la dura crítica de una figura del Manchester United

Gary Lineker, exdelantero inglés anticipó que el argentino podría tener un buen comienzo, pero advirtió que los problemas institucionales del club exceden al entrenador y complicarían su futuro a largo plazo.
La llegada de Mauricio Pochettino al Manchester United generó repercusiones en Inglaterra y Gary Lineker fue uno de los primeros en analizar el desafío que tendrá el entrenador argentino. El exdelantero británico anticipó que el equipo podría mostrar una mejoría en el comienzo de su ciclo, aunque puso en duda su continuidad a largo plazo con una contundente frase. “Me sorprendería si sigue en el club en 18 meses”, sostuvo.
“Creo que tendrán un comienzo razonable y lo harán bien durante un tiempo”, expresó Lineker en declaraciones recogidas por el Daily Mirror. Sin embargo, su pronóstico sobre el futuro del argentino fue menos alentador: “Creo que Pochettino estará decepcionado con la manera en la que pasarán las cosas, y me sorprendería si sigue en el club en 18 meses”, sostuvo al referirse a las dificultades que podría encontrar durante su gestión.
Para el exfutbolista, los principales inconvenientes del Manchester United no pasan exclusivamente por quien ocupa el banco de suplentes. En ese sentido, cuestionó la tendencia de la institución a responsabilizar a los entrenadores por los malos resultados y apuntó contra la estructura dirigencial. “Una y otra vez es como repetir la misma historia. El culpable siempre es el entrenador y eso se nota. Y creo que los verdaderos problemas están por encima del entrenador”, manifestó.
Además, Lineker recordó la cantidad de técnicos que pasaron por el club desde la salida de Alex Ferguson y utilizó ese recorrido para respaldar su postura. “Si miras algunos de los nombres que han tenido en los últimos diez años, ¿cuántos entrenadores han pasado ya desde Alex Ferguson? ¿12? Y todos se van diciendo que el club es un desastre”, señaló. De esta manera, dejó en claro que considera que el desafío de Pochettino excede la tarea futbolística y también dependerá del funcionamiento interno de la institución.
El entrenador argentino tendrá una tarea exigente desde su llegada a Manchester, en un equipo que atraviesa un delicado presente deportivo y apenas consiguió una victoria en sus últimos diez compromisos de la liga inglesa, por lo que se encuentra en zona de descenso. Pochettino comenzará a trabajar con el plantel a partir del 18 de noviembre, con el objetivo de cambiar la actualidad de los Diablos Rojos. Mientras tanto, las declaraciones de Lineker instalaron dudas sobre cuánto tiempo podría sostenerse el nuevo ciclo.
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