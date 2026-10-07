El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi sobre su adiós a la Selección

El primer duelo entre Argentina y Portugal con ambos en cancha terminó con triunfo argentino por 2-1 en un amistoso disputado en Suiza, mientras que el segundo quedó en manos del conjunto europeo por 1-0, en Manchester. Cristiano también tuvo protagonismo en las redes durante las últimas horas por otro motivo: publicó un extenso descargo para explicar su salida de la concentración de Portugal y apuntó contra Jorge Jesús, a quien acusó de “haber fallado a su palabra”. Además, pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas y aseguró que mantiene su intención de seguir defendiendo la camiseta portuguesa.