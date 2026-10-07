El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi sobre su adiós a la Selección

El delantero portugués comentó la publicación del argentino destacando su trayectoria con la Albiceleste y dejó en claro el respeto que existe entre ambos después de años de rivalidad deportiva y enfrentamientos.
Messi recibió un mensaje especial de Cristiano Ronaldo después de publicar en Instagram una reflexión sobre su despedida de la Selección Argentina. El portugués apareció entre los numerosos comentarios que tuvo el posteo del rosarino y eligió felicitarlo por su extensa trayectoria con la Albiceleste. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió.
La reacción de Cristiano rápidamente generó repercusión y su comentario cosechó cientos de miles de me gusta en pocos minutos. No es la primera vez que el portugués utiliza sus redes sociales para expresarle su apoyo al argentino, ya que también le había enviado sus condolencias tras la muerte de Jorge Messi. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, había publicado en aquella oportunidad.
El vínculo entre ambos estuvo marcado durante años por una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol, especialmente durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid. Sin embargo, tanto Messi como Ronaldo se encargaron en distintas ocasiones de remarcar el respeto que existe entre ellos y de separar la competencia deportiva de su relación personal. A lo largo de sus carreras se enfrentaron 37 veces, aunque solamente dos cruces fueron con sus respectivas selecciones.
El primer duelo entre Argentina y Portugal con ambos en cancha terminó con triunfo argentino por 2-1 en un amistoso disputado en Suiza, mientras que el segundo quedó en manos del conjunto europeo por 1-0, en Manchester. Cristiano también tuvo protagonismo en las redes durante las últimas horas por otro motivo: publicó un extenso descargo para explicar su salida de la concentración de Portugal y apuntó contra Jorge Jesús, a quien acusó de “haber fallado a su palabra”. Además, pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas y aseguró que mantiene su intención de seguir defendiendo la camiseta portuguesa.
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