Con cinco partidos, sigue la fecha 10 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Hoy continúa la fecha 10 del Torneo Apertura, con dos encuentros a las 17:00 y otros dos a las 19:15. La jornada culmina a las 21:30 con un plato fuerte: Huracán- River.
Estos son los partidos de hoy para casi completar la fecha 10 del Torneo Apertura (falta el duelo entre Estudiantes y Lanús que se disputará mañana viernes a las 20). Desde las 17, se enfrentan Defensa y Justicia vs. Central Córdoba y Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Mendoza; a las 19:15 comienzan en simultáneo Talleres de Córdoba vs. Instituto y Estudiantes RC vs. Belgrano; y, como corolario, a las 21:30 cominza Huracán vs. River en un Ducó, con aforo limitado por estar en la zona del derrumbe de viviendas (aceptarán sólo 15 mil espectadores).
Será en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello a partir de las 17:00. Defensa viene de empatar 1-1 ante Lanús, antes del paro en el futbol argentino, mientras que Central Córdoba viene de perder 2-0. El encargado de imponer justicia es Bryan Gustavo Ferreyra y se podrá ver por TNT sport.
Posible 11 de Defensa y Justicia:
Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Elías Pereyra; Ever Banega, Santiago Sosa Yung, Rubén Botta; Aarón Molinas, Agustín Hausch y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Posible 11 de Central Cordoba:
Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Se jugará en el estadio Guillermo Laza a partir de la 17:00. Riestra viene de empatar 0-0 ante Platense, mientras que Gimnasia de Mendoza viene de empatar 1-1 con Boca. El árbitro del encuentro será Juan Pafundi y será televisado por ESPN Premium.
Posible 11 de Deportivo Riestra:
Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Nicolás Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
Posible 11 de Gimnasia (M):
César Rigamonti; Luciano Paredes, Matías Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini; Santiago Rodríguez, Ulises Sanchez, Facundo Lencioni; Agustín Modica. DT: Ariel Broggi.
El clásico cordobés se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes a la 19:15. Talleres viene de empatar 0-0 con San Lorenzo, mientras que Instituto viene de perder 1-2 contra Unión. El árbitro será Darío Herrera será transmitido por TNT Sport.
Posible 11 de Talleres:
Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, José Luis Palomino, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Posible 11 de Instituto:
Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Méndez o Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Luca Rafaelli, Franco Jara y Alex Luna. DT: Diego Flores.
El partido será disputado en el Estadio Ciudad de Río Cuarto desde las 19:15. Estudiantes RC viene de perder ante Sarmiento por 1-0 mientras que Belgrano viene de perder 3-1 ante Huracán. El árbitro será Fernando Espinoza y se podrá ver por ESPN Premium.
Posible 11 de Estudiantes RC:
Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Nicolás Talpone, Francisco Romero, Tomás González, Mauro Valiente; Mateo Bajamich y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino.
Posible 11 de Belgrano:
Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Adrián Spörle; Ramiro Hernandes, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Juan Velázquez; Franco Vázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
El partido será en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 21:30. Huracán viene de ganar 3-1 ante Estudiantes RC mientras que River viene de empatar 1-1 con Independiente Rivadavia. El encargado del arbitraje será Nicolás Ramírez y se podrá ver por TNT Sport.
Posible 11 de River:
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Posible 11 de Huracán:
Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
