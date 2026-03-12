Con cinco partidos, sigue la fecha 10 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Posible 11 de Central Cordoba:

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Deportivo Riestra vs Gimnasia (Mendoza)

Se jugará en el estadio Guillermo Laza a partir de la 17:00. Riestra viene de empatar 0-0 ante Platense, mientras que Gimnasia de Mendoza viene de empatar 1-1 con Boca. El árbitro del encuentro será Juan Pafundi y será televisado por ESPN Premium.

gimnasia-mendoza-riestra_862x485

Posible 11 de Deportivo Riestra:

Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Nicolás Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Posible 11 de Gimnasia (M):

César Rigamonti; Luciano Paredes, Matías Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini; Santiago Rodríguez, Ulises Sanchez, Facundo Lencioni; Agustín Modica. DT: Ariel Broggi.

Talleres vs Instituto

El clásico cordobés se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes a la 19:15. Talleres viene de empatar 0-0 con San Lorenzo, mientras que Instituto viene de perder 1-2 contra Unión. El árbitro será Darío Herrera será transmitido por TNT Sport.

talleres vs instituto

Posible 11 de Talleres:

Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, José Luis Palomino, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Posible 11 de Instituto:

Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Méndez o Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Luca Rafaelli, Franco Jara y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Estudiantes (Rio Cuarto) vs Belgrano

El partido será disputado en el Estadio Ciudad de Río Cuarto desde las 19:15. Estudiantes RC viene de perder ante Sarmiento por 1-0 mientras que Belgrano viene de perder 3-1 ante Huracán. El árbitro será Fernando Espinoza y se podrá ver por ESPN Premium.

estudiantes rc vs belgrano

Posible 11 de Estudiantes RC:

Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Nicolás Talpone, Francisco Romero, Tomás González, Mauro Valiente; Mateo Bajamich y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino.

Posible 11 de Belgrano:

Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Adrián Spörle; Ramiro Hernandes, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Juan Velázquez; Franco Vázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Huracán vs River

El partido será en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 21:30. Huracán viene de ganar 3-1 ante Estudiantes RC mientras que River viene de empatar 1-1 con Independiente Rivadavia. El encargado del arbitraje será Nicolás Ramírez y se podrá ver por TNT Sport.

huracan river.webp

Posible 11 de River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Posible 11 de Huracán:

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.