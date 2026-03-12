España propuso otra sede para jugar la Finalissima, pero la AFA se opone

Ante este panorama, la federación española acercó la propuesta de disputar el partido en el Bernabéu, aunque la decisión final deberá contar con la aprobación de la Asociación del Fútbol Argentino y de las autoridades de Qatar.

Pero hasta el momento, parece que a la AFA este cambio no le convence. "Yo la información que tengo es que Argentina no da el OK y no lo va a dar, AFA no quiere. No dimos el OK y no vamos a dar el OK, es el mensaje textual. Conmebol y UEFA están constantemente en contacto, hay reuniones", sumó Diego Monroig en ESPN sobre el plan de la AFA.

"La información que surgió es la postura de UEFA, replicada por medios españoles. Pero no está confirmado. AFA no quiere que sea España. No queda descartada, debe definir Conmebol. AFA no está en contra de jugar en Europa, pero no en España. Portugal sigue en pie, hay una cuestión de estadios y disponibilidad. No es tan fácil armar una logística de un partido tan importante en pocos días", agregó Gastón Edul.

"El Bernabéu es una opción, Portugal también, lo mismo Londres. Conmebol quiere que el partido se juegue, es la interlocutora de AFA. Tengo confirmado que AFA le dijo a Conmebol que no quiere jugar en España, no dio el visto bueno. No pasa de esta semana la sede de la Finalissima, se resuelve hoy o mañana. La Finalissima se va a jugar", aportó el periodista.

En un principio, el partido previsto para el 27 de marzo y que enfrenta a los campeones vigentes de América y de Europa tenía como sede el Lusail Iconic Stadium, el mismo escenario que albergó la final del Copa Mundial de la FIFA 2022.

De todos modos, tampoco se descarta que la Finalissima se juegue en otro estadio neutral. En ese contexto, Londres vuelve a aparecer como una opción fuerte para albergar el duelo. También figuran entre las alternativas Miami y Marruecos.

La de este año será la segunda edición de la Finalissima en su formato actual. La primera se disputó en 2022, cuando la Selección argentina de fútbol se impuso por 3-0 ante Selección de fútbol de Italia en el Estadio de Wembley.

Antes de ese relanzamiento, el certamen entonces denominado Copa Artemio Franchi se había jugado en 1985 y 1993, con consagraciones para Selección de fútbol de Francia (2-0 a Selección de fútbol de Uruguay) y para la Selección argentina de fútbol (1-1 y triunfo 5-4 por penales ante Selección de fútbol de Dinamarca).