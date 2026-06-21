El nuevo look de Messi para el partido contra Austria

El capitán de la Selección Argentina fue con Rodrigo De Paul a cortarse el pelo para renovar su imagen previo al segundo compromiso mundialista.
A un día del partido frente a Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial, Lionel Messi y Rodrigo De Paul pasaron por la peluquería para renovar su look. Si bien el cambio en el capitán no representa una transformación radical, sí se trata de una versión más prolija a la que mostró contra Argelia.
El Diez había llegado al Mundial con el pelo algo más largo y, en las últimas horas, decidió recortarlo para volver al estilo que lo caracteriza. La imagen de ambos fue publicada por @dany_ale_32, el estilista que acompaña habitualmente a la Selección Argentina y que desde hace años se encarga de los cortes de los futbolistas de la Albiceleste.
Como tantas otras veces, el rosarino estuvo acompañado por De Paul, uno de sus amigos más cercanos dentro del plantel. El mediocampista también se renovó, aunque mantuvo el perfil sobrio que viene mostrando desde hace tiempo: un corte corto con máquina y lejos de las extravagancias que supo lucir en otras etapas de su carrera.
La foto compartida por Dany Ale mostró a ambos sonrientes y relajados, en un clima distendido antes de un partido que podría asegurar la clasificación de la Selección a los 16avos de final del certamen. Argentina llega con la tranquilidad de haber ganado el primer partido y sabiendo que llega mucho mejor físicamente a nivel plantel al partido.
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