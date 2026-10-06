El posteo de Arturo Vidal a Messi: "El mejor de la historia, extraterrestre"

En otra de las fotos se los puede ver abrazados durante su etapa juntos en Barcelona. Vale la pena recordar que el argentino y el chileno compartieron vestuario en el club catalán entre 2018 y 2020. En total, disputaron 81 encuentros con la casaca blaugrana, hasta que Vidal se marchó al Inter en septiembre de 2020.

Por último, la imagen más significativa de todas las que posteó el jugador de 39 años es en la que se ve el encuentro de sus tres hijos con el astro rosarino. Tras las múltiples muestras de admiración de los hijos del chileno hacia él, Leo los recibió en el hotel de la Selección en la previa de un partido ante la Roja, se sacó fotos y les firmó camisetas.