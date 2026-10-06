El posteo de Arturo Vidal a Messi: "El mejor de la historia, extraterrestre"

La leyenda de la Selección de Chile, que fue compañero de Leo en Barcelona, le dedicó unas emotivas palabras al rosarino en la previa de su adiós a la Albiceleste.
El adiós de Lionel Messi de la Selección Argentina moviliza a todo el planeta del fútbol. Arturo Vidal, leyenda de Chile y excompañero suyo en Barcelona, realizó un posteo con emotivas palabras para el rosarino en la previa de su último baile con la Albiceleste ante Benín en el Monumental.
“Hoy juegas tu último partido por tu país, amigo, te deseo lo mejor siempre”, escribió el chileno en su cuenta de Instagram. Y luego describió a la Pulga de una forma muy especial:“El mejor de la historia, extraterrestre”. Odiado por muchos argentinos, se rinde ante Messi.
El mensaje del volante de Colo Colo está acompañado de una serie de imágenes suyas junto a Leo. Dos de ellas corresponden al empate 1-1 entre Argentina y Chile en la fase de grupos de la Copa América 2021, el cual fue el último duelo entre ambos. Aquella noche en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, el 10 convirtió un golazo de tiro libre.
Como rivales, Messi y Vidal se enfrentaron ocho veces a nivel clubes y selección y el historial favorece a Leo con cuatro triunfos, tres empates y una derrota. Aunque el Rey Arturo puede presumir de que se consagró bicampeón de la Copa América con la Roja ante la Albiceleste en 2015 y 2016.
En otra de las fotos se los puede ver abrazados durante su etapa juntos en Barcelona. Vale la pena recordar que el argentino y el chileno compartieron vestuario en el club catalán entre 2018 y 2020. En total, disputaron 81 encuentros con la casaca blaugrana, hasta que Vidal se marchó al Inter en septiembre de 2020.
Por último, la imagen más significativa de todas las que posteó el jugador de 39 años es en la que se ve el encuentro de sus tres hijos con el astro rosarino. Tras las múltiples muestras de admiración de los hijos del chileno hacia él, Leo los recibió en el hotel de la Selección en la previa de un partido ante la Roja, se sacó fotos y les firmó camisetas.
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