El posteo de la esposa de Di María tras las burlas por el festejo trunco de Central

Sin embargo, el tramo más contundente de su mensaje estuvo dedicado a la rivalidad con Newell’s, cuyo plantel había celebrado en su concentración el gol de Boca que dejó a Central sin el primer puesto. “Festejamos títulos PROPIOS (NO AJENOS). Festejamos que tenemos una sola casaca, ÚNICA E INIGUALABLE. Y sí, FESTEJAMOS TODO…”, concluyó. Por su parte, Di María felicitó a Boca por el título y destacó el logro de su excompañero Leandro Paredes, aunque no se pronunció públicamente sobre la polémica entre los clubes rosarinos.