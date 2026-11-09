El posteo de la esposa de Di María tras las burlas por el festejo trunco de Central

Jorgelina Cardoso reposteó un video institucional del Canalla y agregó un fuerte mensaje en una historia en su cuenta de Instagram.
Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, salió al cruce de las burlas que recibió Rosario Central tras el fallido festejo por la Tabla Anual y lanzó una chicana a Newell’s. La pareja del futbolista compartió en sus historias de Instagram un video institucional del Canalla y le sumó un mensaje que alimentó la rivalidad entre los clubes rosarinos.
La publicación llegó después de que Rosario Central difundiera un video para responder a las cargadas por lo ocurrido el sábado en el Gigante de Arroyito. El material repasó distintos logros de la institución y terminó con una indirecta para su clásico rival: “Nos sobran los motivos para festejar, otros festejan por nada”.
El episodio que desató la polémica se produjo durante la última fecha del Torneo Clausura. Central le ganaba 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y, ante los resultados parciales de sus competidores, sus hinchas y jugadores creyeron que habían conseguido el primer puesto de la Tabla Anual. Sin embargo, un gol de Enner Valencia sobre el final le dio el triunfo 1-0 a Boca ante Defensa y Justicia y dejó al Xeneize con la consagración.
En ese contexto, Cardoso decidió expresar su respaldo al club del que es hincha y enumeró los motivos por los que los simpatizantes canallas tienen razones para celebrar: “Festejamos la hinchada que tenemos. Festejamos el crecimiento histórico del club. Festejamos los enormes jugadores que tenemos. Festejamos una comisión directiva con huevos. Festejamos la unión, la familia que somos. Festejamos la tercera bandeja, el Gigante cada vez más gigante”.
Sin embargo, el tramo más contundente de su mensaje estuvo dedicado a la rivalidad con Newell’s, cuyo plantel había celebrado en su concentración el gol de Boca que dejó a Central sin el primer puesto. “Festejamos títulos PROPIOS (NO AJENOS). Festejamos que tenemos una sola casaca, ÚNICA E INIGUALABLE. Y sí, FESTEJAMOS TODO…”, concluyó. Por su parte, Di María felicitó a Boca por el título y destacó el logro de su excompañero Leandro Paredes, aunque no se pronunció públicamente sobre la polémica entre los clubes rosarinos.
comentar