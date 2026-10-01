El primer fallo del Tribunal de Disciplina sobre el escándalo en Central-Estudiantes

Por ese motivo, el Tribunal solicitó un informe al delegado de la Liga Profesional que estuvo presente durante el partido para determinar si presenció los incidentes o recibió alguna denuncia relacionada con lo ocurrido en los vestuarios. Ese elemento podría incorporarse al expediente antes de que se conozca la resolución definitiva.

El informe de Herrera también había puesto el foco sobre Juan Sebastián Verón y otros integrantes de la dirigencia de Estudiantes. Según el árbitro, el presidente del Pincha ingresó al campo de juego después del partido y lo insultó, mientras que también fueron mencionados el vicepresidente Pascual Caiella y el secretario técnico Marcos Angeleri.

Sin embargo, la primera resolución del Tribunal no incluyó todavía una sanción para Verón ni para los demás dirigentes señalados en el informe arbitral. El organismo se concentró en esta instancia en las situaciones vinculadas con los dos futbolistas expulsados y en recopilar información adicional sobre lo ocurrido en los vestuarios.

Así, el expediente por el cierre de la Supercopa Internacional continuará abierto mientras Estudiantes y Rosario Central presentan sus descargos y se incorporan nuevos informes. Recién después de completar ese procedimiento, el Tribunal de Disciplina deberá determinar las sanciones definitivas para los distintos protagonistas del escándalo.