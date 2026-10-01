El primer fallo del Tribunal de Disciplina sobre el escándalo en Central-Estudiantes

El ente disciplinario de la AFA suspendió provisoriamente a dos jugadores tras el escandaloso final en la Supercopa Internacional y les dio cinco días a los clubes para presentar sus descargos.
El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó su primera medida después del escandaloso final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central. El organismo dispuso la suspensión provisoria de dos futbolistas involucrados en los incidentes y abrió una instancia para que tanto los jugadores como los clubes presenten sus respectivos descargos.
Los sancionados de manera provisoria son Agustín Sández, defensor de Rosario Central, y Fabricio Iacovich, arquero suplente de Estudiantes. Ambos habían sido expulsados después del tumultuoso cierre del encuentro que terminó con victoria del Canalla por 3-1 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Además de las suspensiones, el Tribunal le dio traslado a Estudiantes y Rosario Central para que realicen sus descargos dentro de un plazo de cinco días. La medida es parte del procedimiento previo a la resolución definitiva, por lo que todavía no fueron determinadas las sanciones que podrían recibir los protagonistas de los incidentes.
Uno de los puntos que quedó bajo análisis son los episodios ocurridos en el ingreso a los vestuarios. Las imágenes de la transmisión mostraron un enfrentamiento entre integrantes de ambos equipos, aunque Darío Herrera aclaró en su informe que el equipo arbitral no pudo observar directamente lo sucedido porque se encontraba en otro sector, escoltado por personal de seguridad.
Por ese motivo, el Tribunal solicitó un informe al delegado de la Liga Profesional que estuvo presente durante el partido para determinar si presenció los incidentes o recibió alguna denuncia relacionada con lo ocurrido en los vestuarios. Ese elemento podría incorporarse al expediente antes de que se conozca la resolución definitiva.
El informe de Herrera también había puesto el foco sobre Juan Sebastián Verón y otros integrantes de la dirigencia de Estudiantes. Según el árbitro, el presidente del Pincha ingresó al campo de juego después del partido y lo insultó, mientras que también fueron mencionados el vicepresidente Pascual Caiella y el secretario técnico Marcos Angeleri.
Sin embargo, la primera resolución del Tribunal no incluyó todavía una sanción para Verón ni para los demás dirigentes señalados en el informe arbitral. El organismo se concentró en esta instancia en las situaciones vinculadas con los dos futbolistas expulsados y en recopilar información adicional sobre lo ocurrido en los vestuarios.
Así, el expediente por el cierre de la Supercopa Internacional continuará abierto mientras Estudiantes y Rosario Central presentan sus descargos y se incorporan nuevos informes. Recién después de completar ese procedimiento, el Tribunal de Disciplina deberá determinar las sanciones definitivas para los distintos protagonistas del escándalo.
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