Messi adquirió otro club de España y sigue expandiendo su proyecto futbolístico

El astro argentino se convirtió en el nuevo propietario del Eldense, institución fundada en 1921 que atraviesa una nueva etapa en el fútbol profesional español.
Lionel Messi se convirtió en el nuevo dueño del Club Deportivo Eldense, equipo de la Segunda División de España que consiguió el ascenso durante la temporada pasada. La institución confirmó la operación mediante un comunicado y destacó que la llegada del argentino marca el inicio de un proyecto con visión a largo plazo. La transacción todavía debe recibir la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).
El desembarco en Eldense representa un nuevo paso de Messi en su expansión como empresario del fútbol. El argentino ya había adquirido participación en Unió Esportiva Cornellà, de la quinta categoría española, además de estar vinculado a otros proyectos como Leones de Rosario, Deportivo LSM junto a Luis Suárez e Inter Miami.
Desde el club español señalaron que la llegada de Messi busca impulsar el crecimiento deportivo, institucional y social de la entidad. Eldense fue fundado en 1921 y actualmente compite en la segunda categoría del fútbol español, donde atraviesa su primera etapa con el argentino como propietario. La institución destacó además la intención de mantener sus raíces y su identidad azulgrana.
El Eldense actualmente marcha en el puesto 19 de 22, con nueve puntos en 15 partidos disputados. La entidad ahora inicia una etapa con Messi como máximo responsable y con el objetivo de consolidarse en el fútbol profesional. La operación quedará formalmente completada una vez que el CSD otorgue la autorización prevista por la Ley del Deporte.
"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución. La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense. Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana. La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte."
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