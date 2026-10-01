Los dos caminos de River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Así, River llega al tramo final del año con un margen de error muy reducido y sin competencias internacionales por delante. Necesita avanzar en el Clausura y, al mismo tiempo, mantenerse atento a lo que suceda con los equipos que tiene por delante en la tabla anual. Entre esas dos alternativas estará su posibilidad de volver a disputar la Copa Libertadores en 2027 tras su ausencia en este 2026 donde no pudo llegar lejos en la Sudamericana.