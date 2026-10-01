Los dos caminos de River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El Millonario atravesará un cierre de temporada con poco margen de error para conseguir una plaza para jugar el máximo torneo continental en el próximo año.
River afrontará las últimas seis fechas del año con la clasificación a la Copa Libertadores como uno de sus grandes objetivos. Después de quedar eliminado de la Copa Argentina y la Sudamericana, al equipo de Leonardo Ponzio solo le quedan dos caminos para conseguir una plaza en la edición 2027: el Torneo Clausura y la tabla anual.
La primera vía es la más directa, aunque también la más difícil: River debe ganar el Torneo Clausura. Actualmente ocupa el octavo puesto de la Zona B, el último puesto de clasificación a playoffs, pero todavía necesita sumar para asegurar su presencia en los octavos de final. Si consigue avanzar, deberá ganar todos los cruces restantes hasta quedarse con el título, ya que solo la consagración entrega un boleto a la próxima Libertadores.
El segundo camino aparece en la tabla anual, donde River también está octavo, una posición de clasificación a la Sudamericana. Con 18 puntos en juego, el Millonario se encuentra a cinco unidades de Boca, que hoy aparece tercero, en la última plaza para obtener el cupo. Sin embargo, para alcanzar esa posición también necesita superar a otros equipos que están por encima suyo, como Argentinos, Rosario Central, Instituto y Gimnasia.
La tabla anual, de todos modos, puede sufrir modificaciones por los campeones de las distintas competencias. Si alguno de los equipos que está por encima de River consigue un título que otorgue una plaza a la Libertadores, ese club liberará su lugar en la clasificación anual. Boca es uno de los casos a seguir, ya que todavía puede consagrarse en la Sudamericana, la Copa Argentina o el Clausura.
Así, River llega al tramo final del año con un margen de error muy reducido y sin competencias internacionales por delante. Necesita avanzar en el Clausura y, al mismo tiempo, mantenerse atento a lo que suceda con los equipos que tiene por delante en la tabla anual. Entre esas dos alternativas estará su posibilidad de volver a disputar la Copa Libertadores en 2027 tras su ausencia en este 2026 donde no pudo llegar lejos en la Sudamericana.
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