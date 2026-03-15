El River de Coudet recibe a Sarmiento por la fecha 11: hora, TV y formaciones

El Millonario viene de ganarle a Huracán en Parque Patricios. Será el primer partido de su nuevo entrenador en el Monumental. Los de Junín necesitan una victoria para alejarse de la zona del descenso.
River recibirá este domingo en el Monumental a Sarmiento por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Millonario buscará estirar su racha positiva desde la llegada de Eduardo Coudet como DT, mientras que el equipo de Junín precisa empezar a ganar para alejarse de la zona del descenso en los promedios.
Los de Núñez vienen de ganarle a Huracán por 2 a 1 en Parque Patricios, en lo que significó un estreno positivo para el ciclo de su nuevo entrenador. Ahora, se encuentra quinto en su zona y con una victoria esta noche quedará a un punto del líder Rosario Central.
Coudet tendrá su primer partido de local con el Millonario. Desde su llegada, el plantel tuvo un cambio de chip y de aire que se vio ante el Globo. El experimentado entrenador también puso su impronta y continúa conociendo al equipo en estas primeras semanas, dándole lugar a los jóvenes como Freitas y Subiabre y otorgándole su confianza a los referentes.
Por otra parte, Sarmiento viene de empatar ante Racing de local y buscará acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, de los cuales se encuentra a 2 puntos.
La última vez que se enfrentaron fue el pasado 12 de octubre en el Monumental y fue Sarmiento quien se llevó la victoria por 1 a 0.
El encuentro será a partir de las 19:45 en el estadio de River y será transmitido por ESPN Premium. El encargado de impartir justicia va a ser Darío Herrera.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Estadio: Monumental
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Adrián Franklin
Hora: 19:45.
TV: ESPN Premium
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