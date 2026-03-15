El River de Coudet recibe a Sarmiento por la fecha 11: hora, TV y formaciones

La última vez que se enfrentaron fue el pasado 12 de octubre en el Monumental y fue Sarmiento quien se llevó la victoria por 1 a 0.

El encuentro será a partir de las 19:45 en el estadio de River y será transmitido por ESPN Premium. El encargado de impartir justicia va a ser Darío Herrera.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Adrián Franklin

Hora: 19:45.

TV: ESPN Premium