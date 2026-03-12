River venció 2 a 1 a Huracán en el Ducó en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet

Sin embargo, River se encontró con otro penal y Gonzalo Montiel pidió el balón y le dio el triunfo 2 a 1 al equipo a los 40 minutos del complemento. Además, Galíndez le atajó dos mano a mano a Joaquín Fleitas, quien entró muy bien en el entretiempo por Sebastián Driussi -habría salido por una molestia- pero le faltó precisión y se lo comió el arquero.

De todas maneras, River también fue salvado por Santiago Beltrán en tres oportunidades: el joven arquero achicó bien y le ganó una situación complicada a Jordy Caicedo y, en la última del partido, despejó a pura reacción y reflejo un tiro muy cercano a quemarropa de Lucas Blondel.

River inició su proceso de ADN Coudet que es lógico que está lejos del 100% porque hubo pocos entrenamientos pero un 10% ya se ve adentro y, a la vez, le mostró situaciones de alarma al nuevo entrenador. La defensa fue blanda por momentos y necesitó del salvador Beltrán y también muchas posesiones más largas de lo debido para un técnico que quiere un equipo con un juego dinámico. Además, Paulo Díaz estuvo a nada de cometer un penal innecesario apoyando sus manos en un rival. River tiene trabajo por delante pero se nota el cambio de aire en el equipo.

El resumen del triunfo de River ante Huracán