Vélez golpeó en los momentos justos y venció a Platense

El equipo de Liniers se impuso 2-0 con goles de Florián Monzón y Lucas Robertone en un partido intenso. Con la victoria en la fecha 11, el Fortín consolidó su liderazgo en el Grupo A del Torneo Apertura.
Vélez Sarsfield derrotó 2-0 a Platense en el estadio Estadio Ciudad de Vicente López por la fecha 11 del Grupo A del Torneo Apertura 2026 y se consolidó en lo más alto de la tabla. Los goles del conjunto de Liniers fueron convertidos por Florián Monzón y Lucas Robertone.
El encuentro enfrentó a dos de los equipos que protagonizan el campeonato y ofreció un desarrollo intenso desde el inicio. En un primer tiempo dinámico, el visitante logró golpear rápido y manejar el ritmo del partido.
La apertura del marcador llegó tras una buena acción colectiva. Dilan Godoy asistió a Monzón, quien sacó un potente remate de derecha que se metió en el ángulo izquierdo del arquero Matías Borgogno, sin posibilidades de reacción.
A pesar del golpe, el “Calamar” reaccionó y salió decidido a buscar el empate. Incluso logró convertir a través de Gonzalo Lencina apenas cuatro minutos después, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada, lo que frustró el festejo del público local.
El conjunto de Vicente López mantuvo la presión durante varios pasajes de la primera mitad y generó situaciones para igualar el marcador, por lo que se fue al descanso con la sensación de que merecía más.
Sin embargo, en el inicio del complemento el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto volvió a golpear. A los 49 minutos, Godoy volvió a participar en la jugada y asistió a Robertone, que definió con un remate seco para establecer el 2-0.
Ese segundo tanto resultó determinante para el desarrollo del partido. Platense sintió el impacto y perdió intensidad, mientras que Vélez manejó con mayor tranquilidad la ventaja y controló el ritmo del encuentro hasta el final.
Con este triunfo, el Fortín reafirmó su condición de líder en el Grupo A y continúa con una sólida campaña en el campeonato.
En la próxima fecha, Platense visitará a Argentinos Juniors, mientras que Vélez recibirá a Lanús.
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