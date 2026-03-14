Vélez golpeó en los momentos justos y venció a Platense

El conjunto de Vicente López mantuvo la presión durante varios pasajes de la primera mitad y generó situaciones para igualar el marcador, por lo que se fue al descanso con la sensación de que merecía más.

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Sin embargo, en el inicio del complemento el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto volvió a golpear. A los 49 minutos, Godoy volvió a participar en la jugada y asistió a Robertone, que definió con un remate seco para establecer el 2-0.

Ese segundo tanto resultó determinante para el desarrollo del partido. Platense sintió el impacto y perdió intensidad, mientras que Vélez manejó con mayor tranquilidad la ventaja y controló el ritmo del encuentro hasta el final.

Con este triunfo, el Fortín reafirmó su condición de líder en el Grupo A y continúa con una sólida campaña en el campeonato.

En la próxima fecha, Platense visitará a Argentinos Juniors, mientras que Vélez recibirá a Lanús.