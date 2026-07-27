Juanfer Quintero rompió el silencio tras irse de River: "Hay que seguir y tomar decisiones"

La despedida se produjo en medio de un presente complejo para el Millonario, que atraviesa un inicio de semestre con dificultades para generar juego y continúa buscando un volante creativo que aporte claridad en los últimos metros. En ese escenario, la salida del enganche volvió a instalar el debate entre los hinchas.

El tercer ciclo del zurdo terminó lejos de las expectativas. Su escasa participación, incluida la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, terminó marcando el cierre de una etapa. "En la final jugué 5 minutos. Todo está claro. Acá no hay misterios", había expresado tiempo atrás.

Mientras define cuál será el próximo destino de su carrera, Quintero compartió la jornada homenaje junto a varias figuras del fútbol colombiano, entre ellas Franco Armani, hoy arquero de Atlético Nacional y ex compañero en el ciclo con Marcelo Gallardo. Para los simpatizantes riverplatenses, las imágenes en Medellín reflejan que uno de los héroes de Madrid ya inició definitivamente una nueva etapa.