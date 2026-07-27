Juanfer Quintero rompió el silencio tras irse de River: "Hay que seguir y tomar decisiones"

El colombiano participó del homenaje a Macnelly Torres en Medellín, explicó su salida del Millonario y dejó en claro que seguirá ligado afectivamente al club pese al final de su tercer ciclo.
A menos de dos días de oficializarse su desvinculación, Juan Fernando Quintero reapareció públicamente durante la despedida de Macnelly Torres, una de las máximas figuras de Atlético Nacional, con quien compartió plantel en 2012. En ese contexto, el mediocampista habló por primera vez sobre su salida de River y dejó un mensaje de cariño para los hinchas.
El volante de 33 años evitó entrar en polémicas y eligió destacar el vínculo que construyó con la institución de Núñez. "Yo personalmente muy agradecido por todo. Surgen situaciones que uno, como jugador de fútbol, tiene que tomar decisiones. Y bueno, así fue. El amor y el vínculo va a ser eterno, todo el mundo lo sabe. En la vida, como en el fútbol, hay que seguir y tomar decisiones. Siempre voy a estar a disposición y pendiente de River", manifestó.
Sus declaraciones llegaron después de varios días de incertidumbre y de los mensajes que habían anticipado un desenlace inevitable. En ese momento, el colombiano había reconocido que su relación futbolística con Eduardo Coudet hacía muy difícil imaginar una continuidad.
"Seguramente no soy prioridad para él", había dicho JFQ respecto a su relación con el Chacho. Si bien evitó criticarlo directamente, sí había dejado muy en claro que sabía que mientras estuviera él en el banco de suplentes, su continuidad en River no tenía sentido. "Futbolísticamente, pensamos realmente diferente. Tampoco es problema. Hoy es el entrenador de River, tiene su mérito, su respeto y ya está", agregó.
La despedida se produjo en medio de un presente complejo para el Millonario, que atraviesa un inicio de semestre con dificultades para generar juego y continúa buscando un volante creativo que aporte claridad en los últimos metros. En ese escenario, la salida del enganche volvió a instalar el debate entre los hinchas.
El tercer ciclo del zurdo terminó lejos de las expectativas. Su escasa participación, incluida la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, terminó marcando el cierre de una etapa. "En la final jugué 5 minutos. Todo está claro. Acá no hay misterios", había expresado tiempo atrás.
Mientras define cuál será el próximo destino de su carrera, Quintero compartió la jornada homenaje junto a varias figuras del fútbol colombiano, entre ellas Franco Armani, hoy arquero de Atlético Nacional y ex compañero en el ciclo con Marcelo Gallardo. Para los simpatizantes riverplatenses, las imágenes en Medellín reflejan que uno de los héroes de Madrid ya inició definitivamente una nueva etapa.
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