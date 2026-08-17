Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a Julio Vaccari en el túnel tras el partido

Guillermo contra Vaccari fue la mejor jugada del partido pic.twitter.com/d5gIkGt81s — Edu Vilches (@eduvilchess) August 18, 2026

Durante el encuentro, Vaccari estalló contra el cuerpo técnico de Vélez. "No te hablé a vos, es un maleducado. Me dice que cierre el o..., sos un maleducado. Él es un maleducado. No te hagas el vivo, conmigo no te hagas el vivo. A mí no me faltes el respeto, no me faltes el respeto, a mi no me lo faltes", gritó el entrenador.

Ya en las conferencias de prensa después del partido, Vaccari se hizo el desentendido expresando que "no sé que pasó, no me enteré de nada" mientras que Guillermo admitió lo sucedido. "Discusiones, empujones. La verdad que uno ya está grande y no debería prestarse a esas situaciones. Uno puede estar nervioso y a veces uno u otro se puede equivocar con alguna palabra. La verdad no hubo nada, nada más de lo que pasa cuando se da un partido disputado", contó el DT del equipo de Liniers.