Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a Julio Vaccari en el túnel tras el partido

Tras el empate entre sus equipos, el entrenador de Vélez salió disparado a discutir con el técnico de Defensa y debieron separarlos. "Son cosas que no deben pasar", reconoció el Mellizo.
Vélez y Defensa y Justicia protagonizaron un partidazo en el José Amalfitani que terminó en empate 1 a 1 por la quinta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, la noche terminó en escándalo por una fuerte discusión entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari en el túnel después del encuentro.
Tras el pitazo final de Nicolás Ramírez en el José Amalfitani, Vaccari se dirigió hacía el vestuario y fue interceptado en el túnel por Guillermo, quien le habría agarrado del cuello según la información de la cronista de TNT Sports, canal que transmitió el encuentro.
Por su parte, el mandamás del club de Florencio Varela habría respondido con un golpe de puño al darse vuelta, algo que continuó con un tumulto de jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y personas de seguridad para separar a los técnicos y dar por finalizado la situación en medio de los insultos de la tribuna local a los futbolistas visitantes.
Durante el encuentro, Vaccari estalló contra el cuerpo técnico de Vélez. "No te hablé a vos, es un maleducado. Me dice que cierre el o..., sos un maleducado. Él es un maleducado. No te hagas el vivo, conmigo no te hagas el vivo. A mí no me faltes el respeto, no me faltes el respeto, a mi no me lo faltes", gritó el entrenador.
Ya en las conferencias de prensa después del partido, Vaccari se hizo el desentendido expresando que "no sé que pasó, no me enteré de nada" mientras que Guillermo admitió lo sucedido. "Discusiones, empujones. La verdad que uno ya está grande y no debería prestarse a esas situaciones. Uno puede estar nervioso y a veces uno u otro se puede equivocar con alguna palabra. La verdad no hubo nada, nada más de lo que pasa cuando se da un partido disputado", contó el DT del equipo de Liniers.
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