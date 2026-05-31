El técnico de Argelia dio la lista y se enojó al ser consultado por Argentina

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"En la última Copa Africana hablé mucho con Hadj Moussa, quien ha tenido una temporada magnífica con su equipo", explicó Petkovic, quien dirigió a Scaloni en Lazio y se refirió al respecto: "Tenemos la suerte de enfrentarnos al vigente campeón, lo que está haciendo el seleccionador argentino es grandioso y me alegro mucho por él. Scaloni fue un gran jugador y una persona magnífica y luego se convirtió en un gran entrenador. Lo que ha logrado con Argentina es casi un milagro y siempre me alegra encontrarme con él".

"Les prometo que daremos nuestro máximo esfuerzo y lucharemos al máximo para dejar el nombre del equipo en lo más alto. Tenemos varios objetivos", sostuvo el técnico y concluyó: "Haremos todo lo posible para evitar jugar solo tres partidos y volver a casa. Es una locura, pero competir en un Mundial como este es más difícil que antes, porque si superas la fase de grupos, apenas te clasificas para los dieciseisavos de final".

Argelia clasificó a la Copa Mundial 2026 de forma directa al finalizar en el primer puesto del Grupo G de las Eliminatorias Africanas (CAF) con 25 puntos. Los "Zorros del Desierto" sellaron su boleto tras ganar 8 de sus 10 partidos. Riyad Mahrez, con pasado en Manchester City, es la principal figura del equipo. Mohamed Amoura, quien juega en la Bundesliga, es un delantero a tener en cuenta. Y Luca Zidane, hijo de la estrella francés, es su arquero.