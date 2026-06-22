El técnico de la Selección de Cabo Verde criticó a Marcelo Bielsa ¡por su fair play!

Pedro Leitao Brito, entrenador del combinado africano, fusiló al Loco tras una jugada polémica en el 2 a 2 entre los equipos por la segunda jornada del Grupo H.
Uruguay y Cabo Verde igualaron 2 a 2 en Miami por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Tras el encuentro, Pedro Leitao Brito, entrenador del combinado africano, fusiló a Marcelo Bielsa por el fair play de su equipo en el primer gol de los charrúas convertido por Maximiliano Araújo para igualar el duelo cerca del final del primer tiempo.
Federico Viñas, delantero de Uruguay, se acercó a ayudar a elongar al rival Telmo Arcanjo, quien se encontraba tendido en el campo de juego por una molestia muscular. Sin embargo, al observar que la jugada de Uruguay podía ser peligrosa decidió abandonar la asistencia y sumarse al ataque sudamericano.
Como si fuera poco, la jugada terminó en el empate de Uruguay por medio de Araújo. El entrenador cuestionó la actitud del futbolista en el momento y en conferencia de prensa se descargó al respecto, señalando al Loco como responsable de sus dirigidos.
“Me quedé un poco irritado o molesto en este caso. Sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener Fair Play. Incluso en sus conferencias de prensa, en los partidos en sí, aprendimos a tener fair play a partir de él”, manifestó el técnico tras el empate 2 a 2 en Miami.
"Bubista" admitió que sus propios jugadores también pudieron haber actuado de otra manera: "Entonces, obviamente que me frustra un poco la situación pero forma parte del juego, forma parte del crecimiento de nuestro propio equipo porque creo que nosotros también deberíamos haber evitado esa situación".
"También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Digamos que fue una mezcla de errores en sí, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con fair play. A veces es normal que los jugadores se sientan un poco presionados, en este caso estoy hablando del equipo de Uruguay, y por algún motivo no pararon el partido, pero para nosotros forma parte del juego y vamos a crecer con este punto", concluyó.
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