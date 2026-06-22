El técnico de la Selección de Cabo Verde criticó a Marcelo Bielsa ¡por su fair play!

"Bubista" admitió que sus propios jugadores también pudieron haber actuado de otra manera: "Entonces, obviamente que me frustra un poco la situación pero forma parte del juego, forma parte del crecimiento de nuestro propio equipo porque creo que nosotros también deberíamos haber evitado esa situación".

"También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Digamos que fue una mezcla de errores en sí, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con fair play. A veces es normal que los jugadores se sientan un poco presionados, en este caso estoy hablando del equipo de Uruguay, y por algún motivo no pararon el partido, pero para nosotros forma parte del juego y vamos a crecer con este punto", concluyó.