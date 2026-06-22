Mundial 2026: La reacción de Tevez, Gallardo y Agüero al penal errado de Messi

El Apache, el Muñeco y el Kun no pudieron creer que Leo haya fallado desde los doce pasos frente a Austria. Además, Ginóbili reaccionó a otra jugada de Leo.
Lionel Messi erró un penal en el inicio del partido de Argentina contra Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Carlos Tevez, Marcelo Gallardo y Sergio Agüero, quienes están como comentaristas en el Dallas Stadium, reaccionaron sin poder creer el hecho.
El Muñeco y el Apache se quedaron congelados sin poder creer lo que estaba sucediendo, que el mejor futbolista del mundo falle desde los doce pasos. Pero sí, demostró que es humano más allá de sus números de goles, asistencias y títulos fuera de este planeta.
Por otra parte, Kun Agüero, quien también está por el canal de ESPN, prefirió no ver el penal y volteó con una tristeza por su excompañero y amigo que le dejó el deporte.
Por otro lado, Ginóbili se lamentó una chance posterior de Leo, donde no llegó a definir dentro del área porque Alaba le punteó la pelota en el momento justo. La bandera del básquet argentino dijo presente en Dallas para alentar a los muchachos del fútbol.
comentar