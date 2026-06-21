Los partidos del domingo 21 de junio en el Mundial 2026: horarios, TV y cómo llegan España, Uruguay y Bélgica

Cuatro encuentros marcarán una jornada clave rumbo a los dieciseisavos de final, con selecciones obligadas a sumar para sostener sus aspiraciones en la fase de grupos. Mirá todo lo que tenés que saber.
La Copa Mundial 2026 tendrá este domingo 21 de junio una fecha determinante para varios equipos que buscan encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final. Mientras crece la expectativa por la próxima presentación de la Selección Argentina, el certamen ofrecerá cuatro compromisos repartidos a lo largo del día.
La actividad se abrirá a las 13 hora de nuestro país con España frente a Arabia Saudita, en uno de los choques más atractivos de la jornada correspondiente al Grupo H. Más tarde, desde las 16, Bélgica se medirá con Irán por la segunda fecha del Grupo G. En tanto, Uruguay enfrentará a Cabo Verde a las 19 y el cierre será a las 22 con Nueva Zelanda ante Egipto.
El conjunto ibérico llega exigido tras el sorpresivo empate sin goles frente a Cabo Verde en su estreno. Considerado uno de los candidatos al título, necesita una victoria para sostener sus aspiraciones de terminar en lo más alto de la zona. Además, una de sus figuras más importantes sigue sin estar al 100%: Lamine Yamal volvería a iniciar el encuentro entre los suplentes después de haber ingresado desde el banco en el debut.
Del otro lado estará una selección saudí que dejó una imagen positiva en su primera presentación. El empate conseguido ante Uruguay le permitió sumar confianza y ratificar que puede complicar a cualquier rival. Incluso, contó con oportunidades para quedarse con los tres puntos frente al combinado sudamericano.
Otro de los focos estará puesto en Bélgica, que buscará mejorar su producción tras un estreno irregular. El equipo dirigido por Rudi García rescató un empate agónico frente a Egipto gracias al tanto convertido por Romelu Lukaku en su primera intervención. Con todos los integrantes del grupo igualados en una unidad, la segunda fecha aparece como decisiva.
La Celeste de Marcelo Bielsa también afrontará un compromiso de alto voltaje luego del 1-1 conseguido en la primera jornada y necesita una victoria para depender de sí mismo en la pelea por la clasificación. Ronald Araújo, que continúa recuperándose de una lesión muscular, no estará disponible para este encuentro. Debe plantarse bien, porque la selección africana fue una de las revelaciones del arranque del torneo al sumar ante La Roja, en un partido en el que, más allá de un planteo defensivo, mostró orden, personalidad y rendimientos destacados, especialmente los de Vozinha bajo los tres palos y Diney Borges en la última línea.
El último partido del día enfrentará a Nueva Zelanda y Egipto en un duelo que puede resultar decisivo para ambos. Los oceánicos vienen de igualar con Irán en un encuentro vibrante, mientras que los Faraones obtuvieron un valioso empate ante Bélgica y buscarán acercarse a la clasificación con un triunfo.
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