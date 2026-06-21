Los partidos del domingo 21 de junio en el Mundial 2026: horarios, TV y cómo llegan España, Uruguay y Bélgica

uruguay-vs-arabia-saudita-en-miami-2261480 Uruguay igualó 1-1 con Arabia Saudita en el debut.

Otro de los focos estará puesto en Bélgica, que buscará mejorar su producción tras un estreno irregular. El equipo dirigido por Rudi García rescató un empate agónico frente a Egipto gracias al tanto convertido por Romelu Lukaku en su primera intervención. Con todos los integrantes del grupo igualados en una unidad, la segunda fecha aparece como decisiva.

La Celeste de Marcelo Bielsa también afrontará un compromiso de alto voltaje luego del 1-1 conseguido en la primera jornada y necesita una victoria para depender de sí mismo en la pelea por la clasificación. Ronald Araújo, que continúa recuperándose de una lesión muscular, no estará disponible para este encuentro. Debe plantarse bien, porque la selección africana fue una de las revelaciones del arranque del torneo al sumar ante La Roja, en un partido en el que, más allá de un planteo defensivo, mostró orden, personalidad y rendimientos destacados, especialmente los de Vozinha bajo los tres palos y Diney Borges en la última línea.

El último partido del día enfrentará a Nueva Zelanda y Egipto en un duelo que puede resultar decisivo para ambos. Los oceánicos vienen de igualar con Irán en un encuentro vibrante, mientras que los Faraones obtuvieron un valioso empate ante Bélgica y buscarán acercarse a la clasificación con un triunfo.

mohamed-salah_862x485 Bélgica y Egipto igualaron 1-1 en la primera jornada.

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